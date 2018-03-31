Еврейскую больницу обесточили ради нескольких десятков метров кабеля

Преступник задержан.

Как сообщает ИА «Думская» со ссылкой на советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, накануне по неизвестным причинам начал пропадать свет в корпусах ГКБ№1, более известной в Одессе, как Еврейская больница.

Затем свет пропал и в административном здании.

А поскольку энергетики сообщили, что никаких работ в этом районе не проводили, заместитель главврача поднялся на крышу, чтобы проверить, почему нет электроэнергии и… столкнулся с неизвестным, который как раз срезал провода.

Не растерявшись, сотрудник бросился за преступником и задержал его уже в квартале от больницы, после чего передал полицейскому патрулю.