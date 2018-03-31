Сегодня неизвестный «заминировал» Одесский национальный университет имени Мечникова на Французском бульваре

По информации ГУНП, сообщение о минировании поступило около девяти часов утра. На место незамедлительно прибыли полицейские, кинологи и спасатели, оцепили всю прилегающую территорию и эвакуировали находящихся там работников и студентов.

Мероприятия по проверке зданий и прилегающей территории заняли около двух часов.

Как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства не обнаружено.

Полиция начала поиск «телефонного террориста».

Увы, как показывает практика, в большинстве случаев виновным удается остаться необнаруженными. Однако, даже в тех редких случаях, когда их удается вычислить и задержать, суд, как правило, относится к ним весьма снисходительно и приговаривает только к условному наказанию.