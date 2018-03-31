 
Информация к новости
  • Просмотров: 96
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Сегодня неизвестный «заминировал» Одесский национальный университет имени Мечникова на Французском бульваре

Категория: Новости


По информации ГУНП, сообщение о минировании поступило около девяти часов утра. На место незамедлительно прибыли полицейские, кинологи и спасатели, оцепили всю прилегающую территорию и эвакуировали находящихся там работников и студентов.

Мероприятия по проверке зданий и прилегающей территории заняли около двух часов.

Как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства не обнаружено.

Полиция начала поиск «телефонного террориста».

Увы, как показывает практика, в большинстве случаев виновным удается остаться необнаруженными. Однако, даже в тех редких случаях, когда их удается вычислить и задержать, суд, как правило, относится к ним весьма снисходительно и приговаривает только к условному наказанию.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 