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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одесской области две «постбальзаковские» женщины поспорили из-за мужчины. Выжила только одна

Категория: Новости


Трагедия произошла накануне в Белгород-Днестровском районе. Там в поселке Сергеевка во время совместного распития спиртных напитков у двух пятидесятилетних женщин возник конфликт из-за мужчины.

В результате одна из спорщиц схватила кухонный нож и нанесла другой смертельное ранение в область грудной клетки.

Виновница задержана и, по имеющимся данным, уже дала признательные показания.

Теперь за совершенное преступление по статье 115 УК Украины ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.



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