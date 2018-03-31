В Одесской области две «постбальзаковские» женщины поспорили из-за мужчины. Выжила только одна

Трагедия произошла накануне в Белгород-Днестровском районе. Там в поселке Сергеевка во время совместного распития спиртных напитков у двух пятидесятилетних женщин возник конфликт из-за мужчины.

В результате одна из спорщиц схватила кухонный нож и нанесла другой смертельное ранение в область грудной клетки.

Виновница задержана и, по имеющимся данным, уже дала признательные показания.

Теперь за совершенное преступление по статье 115 УК Украины ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.