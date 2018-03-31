Затопление Вилково отменяется, или… откладывается?

Уровень воды в Дунае в районе Вилково за сутки значительно снизился. По информации районного совета, вода спала более, чем на двадцать сантиметров. И подтопленные ранее улицы и хозяйства постепенно высыхают.

По имеющимся данным, причиной падения уровня воды стало изменение направления ветра, который теперь дует в сторону моря.

Он не только «сгоняет» воду с улиц города, но и эффективно подсушивает их.

Однако, как выяснилось, опасность подтопления еще не исчезла. Новое повышение уровня воды в Дунае, согласно прогнозам, ожидается уже в ближайшие два дня.