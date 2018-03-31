Нынешнюю Юморину посетили около ста тысяч туристов

Такие данные привела в ходе аппаратного совещания директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Причем, по ее словам, в отличие от прошлых лет в Одессу на 1 апреля приехали туристы не только из стран ближнего, но и дальнего зарубежья. В том числе, даже из США, Германии, Израиля и Японии.

Отметим, что по информации Татьяны Марковой «…мы подсчитали, что через центральную сцену, которая была основным центром притяжения, прошли около ста тысяч человек!»

Правда, благодаря какой системе подсчета получены столь внушительные результаты, так и осталось непонятным.