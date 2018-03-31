 
Информация к новости
  • Просмотров: 167
  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Трасса здоровья должна вновь стать исключительно вело-пешеходной

Категория: Новости


Трасса здоровья должна вновь стать исключительно вело-пешеходной

Такую задачу поставил на аппаратном совещании городской голова Геннадий Труханов. По его словам, «в последнее время Трасса здоровья превратилась, скорее в трассу для скутеров, что неприемлемо».

Мэр отметил, что скутеристы носятся на высокой скорости, что создаёт не только неудобства пешеходам, но и угрожает их жизни и здоровью.

А поскольку реально контролировать скорость скутеров на всем протяжении Трассы Здоровья у городских властей возможности нет, мэр потребовал запретить движение скутеров вообще.

Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на департамент муниципальной безопасности.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 