Трасса здоровья должна вновь стать исключительно вело-пешеходной

Такую задачу поставил на аппаратном совещании городской голова Геннадий Труханов. По его словам, «в последнее время Трасса здоровья превратилась, скорее в трассу для скутеров, что неприемлемо».

Мэр отметил, что скутеристы носятся на высокой скорости, что создаёт не только неудобства пешеходам, но и угрожает их жизни и здоровью.

А поскольку реально контролировать скорость скутеров на всем протяжении Трассы Здоровья у городских властей возможности нет, мэр потребовал запретить движение скутеров вообще.

Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на департамент муниципальной безопасности.