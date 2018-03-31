В Одессе медицинские центры предлагают бланки с возможностью выбора «третьего пола»

Жители Одессы обратили внимание на то, что местные центры первичной медико-санитарной помощи выдают пациентам не совсем обычные бланки.

Речь идёт, в частности, о документах, которые необходимо заполнять для выбора семейного врача.

«Не могу не поделиться радостью, друзья. Мы таки уже почти в Европе! В поликлинике выдали бланк на выбор врача для ребёнка. Обратите внимание на графу "Пол"», — пишет пользователь соцсети Facebook Natalya Deribaska.

Одесситка уточнила, что в бланке можно выбрать как мужской или женский пол, так и третий загадочный вариант, обозначенный литерой «Н». Что конкретно он означает, в медучреждении пока не объяснили, однако горожане полагают, что речь идёт о «неопределённом поле».

Напомним, 9 ноября 2017 года, Конституционный суд Германии принял решение признать существование третьего пола и ввести его в книги записи актов гражданского состояния и свидетельства о рождении. Отметим при этом, что Германия стала первой европейской страной, где у интерсексуалов появилась дополнительная возможность самоидентификации.