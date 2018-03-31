«Атошники» будут следить за охраной общественного порядка на улицах Одессы

2 апреля в Одессе прошла презентация нового подразделения МВД «Безопасность жизни», которое будут формировать из бывших участников АТО и использовать для охраны общественного порядка.

В презентации приняли участие Одесский городской голова Геннадий Труханов и глава профсоюза МВД Илья Кива.

«Безопасность жизни» — это совместный проект министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины. Проект направлен на обеспечение рабочими местами ветеранов и участников АТО.

Принимать на работу участников АТО будут по упрощённой схеме — без аттестации, спецпроверок и т.п. После прохождения двухмесячного обучения сотрудники подразделения смогут приступить к охране общественного порядка на улицах Одессы.

Новое подразделение не является частью полиции, и его сотрудники не имеют тех прав, которыми наделены полицейские.

«Создание нового подразделения в Одессе – это ещё один шаг к укреплению безопасности нашего города. Сегодня мы делаем ещё один шаг к укреплению безопасности нашего города. Мы в состоянии обеспечить эту безопасность и делаем для этого все возможное. Только совместными силами, вместе и сообща, мы сможем обеспечить безопасность нашей жизни», — прокомментировал создание спецподразделения Труханов.