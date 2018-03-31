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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Пожилая женщина была убита в своём подъезде из-за 100 гривен

Категория: Новости / Происшествия

Пожилая женщина была убита в своём подъезде из-за 100 гривен

Около часа дня в воскресенье, 1 апреля, в Одессе на улице Терешковой грабитель напал на 84-летнюю женщину на лестничной клетке её подъезда. Об этом в Facebook написал её внук Павел Козлов.

 «Я был на месте преступления — это страшное зрелище. Бабушка шла домой, несла пряники и лук для посадки. Много крови. Нелюдь сделал это за копеечный телефон и 100 гривен в кошельке у бабушки», — написал Павел.

После тяжелейшей черепно–мозговой травмы женщина оказалась в коме. Врачи сразу предупредили семью, что шансов на то, что она выживет, очень немного. Утром 2 апреля она скончалась.

Пожилая женщина была убита в своём подъезде из-за 100 гривен

 

«Наша семья хотела бы придать огласку этому преступлению по двум причинам. Хочется посмотреть, действительно ли наши правоохранительные органы могут круто раскрывать не только резонансные дела, но и нападения на беззащитных бабушек. Кстати, изначальная версия полиции про инсульт была опровергнута врачами. Нелюдь может завтра убить ещё кого–то, а потом ещё и ещё. Его нужно остановить. Силами полиции или с помощью нашей осторожности. Будьте внимательны. Предупредите близких о том, что такие случаи могут произойти с кем угодно», — предостерёг Павел.

Он поблагодарил главврача городской клинической больницы № 11 Николая Турчина за профессионализм и отзывчивость, а также опубликовал рентгеновский снимок, на котором видна травма головы.

Пожилая женщина была убита в своём подъезде из-за 100 гривен

 



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