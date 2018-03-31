Во вторник в Одессе не будет света по следующим адресам

Центральный РЭС доводит до сведения одесситов, что 3 апреля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утверждённому графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Так, с 9:00 до 17:00 без света останутся:
ул. Успенская, 38-50;
ул. Ришельевская, 33-41, 40-42;
ул. Пушкинская, 38-42;
ул. Троицкая, 33;
ул. Кустанайская, 5;
ул. Сенная, 1-7;
1-й Кустанайский пер. 1, 2;
ул. Днестровская, 2-16, 1-17;
ул. Авиаторская, 2-16;
ул. Прирельсовая, 21-31, 40-44;
ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13;
ул. Самолётная, 20, 22, 12;
ул. Девятая;
ул. Десятая.
А с 8:30 до 17:00 света не будет на улице Запорожской, 30.