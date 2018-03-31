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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Похититель и вымогатель останется под стражей

Категория: Новости


Похититель и вымогатель останется под стражей

Апелляционный суд Одесской области оставил под стражей подсудимого, который обвиняется в похищении человека.

Таким образом суд отклонил ходатайство защиты о пересмотре меры пресечения на время проведения расследования.

Напомним, что речь идет о вопиющем случае, когда житель Одесской области в ноябре прошлого года похитил своего знакомого, вывез в заброшенный дом в селе Коминтерновского района и удерживал полтора месяца, требуя от родных выкуп в размере двухсот пятидесяти тысяч долларов.

Таким образом, Апелляционный суд оставил в силе решение, принятое в марте Коминтерновским районным судом, который продлил содержание подсудимого в СИЗО еще на два месяца.



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