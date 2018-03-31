Центр Одессы был обесточен почти на полдня

По информации энергетиков, причиной стала масштабная авария, вызванная перегрузом мощностей. На ее устранение ушло несколько часов, после чего начался процесс подключения потребителей.

Отметим, что ранее энергетики неоднократно сетовали на недостаток мощностей в центральной части города и обещали, что после того, как они будут увеличены, проблема перегруза и связанных с этим периодических отключений целых микрорайонов будет устранена.

Однако пока, судя по всему, энергообеспечение центра города оставляет желать лучшего.