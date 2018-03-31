Одесские коммунальщики сносят торговые павильоны вместе с… остановками

Об этом было сообщено в ходе аппаратного совещания в мэрии. Как выяснилось, таким образом были, по сути, уничтожены более двух десятков остановочных комплексов.

Как отметил начальник управления развития потребительского рынка Сергея Машьянова, при сносе незаконно установленных торговых объектов сохранить остановочные комплексы не представлялось возможным, поскольку они были единым целым.

Более того, под угрозой уничтожения еще несколько десятков таких комплексов, у арендаторов которых завершается срок аренды.

Впрочем, по информации руководства управления транспорта, средства на установку новых типовых остановочных комплексов уже поступили и работы ведутся по возможности быстро.