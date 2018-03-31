Трапеза перспективами страны

Скрепя сердце, приходится констатировать, что не наплодила наша родная украинская земля людей, способных хотя бы на шаг вперёд просчитать последствия своих действий. Возможно, мои дорогие читатели категорически с этим не согласятся и будут справедливо аргументировать, что среди нас дальновидных людей достаточно, но, мол, люди, способные мыслить стратегически, и одновременно не мздоимцы, не допущены до принятия судьбоносных для страны решений.

А допущены к власти те, кто, по меткому выражению известной журналистки главреда издания «Зеркало недели» Юлии Мостовой, «несмотря на без пяти минут теракт, продолжают жрать перспективы страны».

Вот и недавнее решение правительства Украины разорвать программу экономического сотрудничества Украины с Россией на 2011–2020 годы можно считать ничем иным, как «поеданием» оставшихся возможностей для Украины. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, например, просто-таки обрадовался, что «…мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал. Мы в результате разрыва становимся только сильнее».

Премьер-министр Украины не может не знать, что разрыв экономического сотрудничества с РФ на данный момент является чистой формальностью, и никаких серьезных последствий данное решение не вызовет. Кому и из каких соображений захотелось в торжественной обстановке отменить то, что и так не работало почти четыре года? Почему выбор власти пал именно на март 2018 года – тайна, покрытая мраком. Не хочется думать, что покрыта мраком эта тайна, в первую очередь, для самой власти. Видимо, просто хотели придать особой торжественности очередному «остаточному прощавай» России.

С этим тоже – проблемы… Насколько бы цветисто не описывал это «остаточнэпрощавай» наш президент, открывая какой-нибудь детский садик в райцентре, как бы не рассекал собственною ручкой при этом воздух, демонстрируя неотвратимость намерений, каждый украинец знает, что, например, за транзит российского газа по нашей газотранспортной системе Украина получает каждый год 2-3 млрд грн. И не только не собирается отказываться от этого транзита, но и активно борется на международном уровне за сохранение этой возможности. На слуху также и тот факт, что 50% наших атомных электростанций работает на российских комплектующих – ТВЭЛах, за четыре года так и не вытесненных американско-японскими Westinghouse.

Приведённые мною примеры хорошо известны широкой украинской общественности. Но эксперты в области макроэкономики твердят о десятках успешно работающих до сего времени совместных с РФ проектах. Например, экономист Александр Охрименко считает любые заявления о прекращении сотрудничества с Россией голословными: политики говорят одно, тогда как статистика показывает совершенно другое. К примеру, практически 50% продукции машиностроения Украина поставляет в Россию, а в ЕС – только 4%. «Торговля между Украиной и Россией растет на фоне заявлений украинских политиков. Так, в январе 2018 года объем торговли составил больше 947 млн долл., что на 33,5% больше прошлогодних показателей. Экспорт из России в Украину составил 569 млн долл., что выше на 30% по сравнению с прошлым периодом. Импорт из Украины в РФ – 378 млн долл., рост на 38%, – приводит данные Охрименко. – Например, цветной металл для производства любых проводов Украина покупает у России».

С другой стороны, программа предполагала не только развитие сотрудничества в области добычи, переработки, хранения и транзита углеводородов, а также совместную разработку и освоение технологий разведки и добычи газа из нетрадиционных источников, освоение и эксплуатацию углеводородных месторождений на черноморском шельфе. Но прежде всего программа предусматривала активизацию сотрудничества в военно-технической сфере. Учитывая нынешний конфликт, просто удивительно, что программа после 2014 года вообще работала. Правда, львиная доля пунктов из некогда обширной совместной программы с 2014 года активно не выполняется именно украинской стороной.

С чем «остаточно попрощались»

Прежде всего, программа сотрудничества предполагала углубить кооперацию двух стран на базе СП «ОАК-Антонов», вместе разрабатывать и серийно производить самолеты Ан-148, Ан-140, Ан-124, Ан-70, а также разработать двигатель Д-27 и модернизировать другие.

Ан-148, например, на 50% состоит из российских комплектующих, и серийно его собирали в Воронеже, ведь заказчиком являлся Минобороны РФ, поэтому продолжение производства Ан-148 стало попросту невозможным. С остальными самолетами ситуация схожая – в 2011 году «Антонов» выпустил девять самолетов, а в 2016 году – ни одной новой машины.

В 2011 году Россия и Украина договаривались о кооперации в судостроении. Планировалось совместно строить суда для освоения шельфа Азовского и Черного морей, суда для грузового и пассажирского флота. Причем Украина здесь имела преференции перед Россией. После развала СССР Украине досталась целая судостроительная система из 11 современных заводов, которые могли строить новейшие суда всех типов. После 2014 года многие заводы остановились или находятся в стадии закрытия.

Например, на Николаевском судостроительном заводе когда-то был построен флагман Черноморского флота– ракетный крейсер «Москва», а в последнее время этот завод выживал за счет производства печек-буржуек для ВС Украины. В октябре 2017 года завод остановил работу из-за прекращения финансирования.

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией сократилось и выросло в цене, прямое авиасообщение по инициативе Киева вообще остановлено. Это бьет и по украинским гастарбайтерам, которым, ко всему прочему, Россия запретила работать без патента. В отличие, например, от граждан Белоруссии, которые могут устраиваться на работу в России фактически как обычные граждане РФ. А ведь «заробитчане» напрямую помогают украинской экономике выживать, оставаясь главным источником поступления иностранной валюты в Украину, то есть, главным нашим инвестором.

В программе 2011 года предполагалось даже построение моста через Керченский пролив, соединяющий материковую Россию с Крымским полуостровом. Киев и Москва планировали сделать это совместно, а в итоге…

Как происходит «остаточнэпрощавай» с Россией у наших западных партнёров

Например, многие мои дорогие читатели наверняка знают, что Германия является флагманом введения санкций против России как агрессора. Но немногие, я уверена, знают, что это совершенно не влияет на сотрудничество с ней во многих сферах, например, в сфере закупок российского газа.

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель, отвечая на вопрос о разрешении немецким правительством строительства газопровода «Северный поток – 2» из России, так объяснил алгоритм, которым руководствуются немцы, сотрудничая со страной-агрессором: «Предоставление разрешений на строительство газопровода зависит от конкретных предпосылок, которые должны быть выполнены. Например, когда часть газопровода должна быть проложена под водой, следует учесть возможные негативные последствия для окружающей среды. Но в перечне предпосылок нет внешнеполитического компонента. Спорный вопрос, является ли газопровод "Северный поток – 2" во внешнеполитическом смысле хорошим или плохим проектом, он не является частью предпосылок для предоставления разрешений на строительство. Если бы Федеральное правительство не предоставило таких разрешений, аргументируя это тем, "что это нехорошо для Украины", то немецкие фирмы обратились бы в немецкий суд и сказали: "С нами несправедливо обращаются, потому что законодательство не предусматривает отказа от предоставления разрешения по внешнеполитическим соображениям"».

В общем – ничего личного, только бизнес.

В связи с этим нам правильнее было бы брать пример со старших немецких товарищей, руководствуясь в сотрудничестве не внешнеполитическими соображениями, а голой прагматикой.

Многие эксперты считают, что торгово-экономическое сотрудничество с РФ и российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста отечественной экономики. По данным государственной службы статистики в 2017 году Россия заняла второе место по инвестициям в Украину, вложив в нашу страну 395,9 млн долл. (на первом месте Кипр с 506 млн долл. – 27% от общей суммы инвестиций в Украину в минувшем году).

Прежде всего об ошибочности западного вектора внешнеэкономической интеграции свидетельствует его несостоятельность за четыре года хоть как-то стабилизировать экономику Украины и обеспечить крепкие позиции страны на перспективных рынках сбыта.

Оказалось, что Запад готов покупать лишь дешевое украинское сырье и агропродукцию в то время как наша высокотехнологичная продукция машино-, приборо-, ракето-, авиа– и судостроения, ранее востребованная в России, в странах ЕС не находит своего потребителя. Вторая по мощности в Европе на момент развала СССР, украинская экономика деиндустриализируется… Что сложнее – разделять или склеивать, разрывать или сшивать, нашу власть, похоже, не заботит.