Переизбрать досрочно Раду поможет закавыка с NATO

Внести в Конституцию Украины обязательство вступить в военно-политический блок НАТО обещает П. Порошенко. Заявив о том в воинской части наторжествах по случаю 26-й годовщины создания Службы безопасности Украины, «гарант» уточнил:

Членство в Альянсе – это наша (? – авт.) стратегическая цель... я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым...

А неделей ранее глава государства сообщил о своем поручении готовить изменения в Конституцию Украины о закрепления стремления вступить в НАТО и в ЕС, сопроводив это воинственной ремаркой:

Пусть наши партнеры по НАТО даже не сомневаются, что российские генералы считают войну на Востоке Украины лишь первым этапом войны с Альянсом.

Этот демарш улучшит восприятие Порошенко политиками Запада, но в украинском обществе радует далеко не всех, провоцируя рост политической конфронтации, что в предвыборные периоды традиционно практикуют многие «игроки».

Зачем нужна спешка с «членством в НАТО»?

Почин П. Порошенко прописать в Конституции «членство в НАТО» вызван никак не потугами выполнить обещанное избирателям: не включал он такой посул в 2014 году в свою предвыборную программу (о сплочении с НАТО заявили тогда ряд кандидатов-аутсайдеров, занявших 10-е, 11-е, 12-е и 17-е места).

Не соответствует такой почин 5-го президента Украины и его функциям согласно Конституции Украины: там (в ст. 106) ему предписано обеспечивать государственную независимость и национальную безопасность, лично руководя Вооруженными силами Украины и заключая международные договоры. Но его компетенция по изменениям Конституции четко ограничена. И в статье 157 запрещены такие новации, «направленные на ликвидацию независимости Украины...», либо совершаемые в условиях военного или чрезвычайного положения в стране, каковым де-факто является вооруженное противостояние в Донбассе (с введением режимом «АТО» и «ООС») и потеря контроля над АР Крым.

Как отмечают эксперты, официальное включение Украины в блок НАТО – пока сомнительно даже в отдаленной перспективе. Но вещать о том кое-кому выгодно в пропагандистских маневрах. Поэтому даже не искушенные в постмайданном политиканстве чуют: «инициатива» спешно изменить Конституцию припиской «стратегической цели» по НАТО вызвана не заботой о благе народа и украинской державы, а более личными мотивами. Их — несколько.

Во-первых, нынешний «гарант» озабочен тем, чтобы ведущие политики Запада, уняв критику сохранения в стране масштабной «коррупции» и «клептократии», простили его команде задержки с выполнением лакомых реформ (в т.ч. снятие запрета на свободу перепродаж земель сельскохозяйственного назначения). Заслужить «индульгенцию» по этим прегрешениям пока помогает противостояние против РФ и превращение Украины в передовую «восточного фланга» (фронта) НАТО.

С другой стороны, команде Порошенко крайне нужно предстать – ведущей из ныне снующих в Украине «прозападных» политсил. Конкуренция среди них очень высока, что подтвердил соцопрос, проведенный в декабре 2017 года компанией GfK по заказу Международного Республиканского Института США. А бороться за лидерство там порошенковцев вынуждает не только зависимость от лидеров Запада, но и предвыборная ситуация в Украине: по итогам президентства главы БПП ему с соратниками приходится уповать на поддержку лишь избирателей «проевропейской» ориентации, т. к. иные группы электората, включая сторонников «самостийности», сильно разочаровались (нейтрализовать их голоса попытаются отвлечением на проекты подконтрольных интриганов, типа иллюзорной партии «За жизнь» В.Рабиновича). И для «окучивания» лояльной части избирателей инициатива Порошенко по НАТО – уместна, но несколько преждевременна, если проводить выборы в 2019 году.

Также затея с НАТО поможет как-то ослабить потрясение публики скандалом обвинения в «терроризме» и заточения в СИЗО народного депутата Надежды Савченко, которой П. Порошенко ранее присвоил звание «Героя Украины», использовав образ этой бывшей военнопленной в «информационных войнах» (в международной дипломатии и во внутренней политике, где обострилось соперничество с Ю. Тимошенко). Правда, подвергать «износу» такой веский довод, как «членство в Альянсе» ради купирования одного из череды скандалов – было бы нерачительно. Тем более, что сейчас пропагандистский эффект этого портится ухудшением отношений с такими странами НАТО, как Венгрия и Польша.

Но побудительным мотивом последнего почина Порошенко по НАТО может оказаться иной давно обсуждаемый замысел: порошенковцам нужен веский повод для досрочного проведения перевыборов в Верховную Раду.

Сrashtest для парламентской «коалиции»

Порошенко и его окружение страшит утрата государственной власти в Украине, но соцопросы (включая проведенный GfK осенью 2017 г.) показывают: продолжение правления ведет к утрате ими симпатий украинских избирателей. Так, если в сентябре 2015 года голосовать за БПП изъявляли готовность 10% опрошенных (в среднем по всей Украине – без неподконтрольной части Донбасса и Крыма), то в декабре 2017 года таких стало вдвое меньше. А к октябрю 2019 года этот показатель рискует пасть еще ниже и придется бороться не за лидерство среди переизбранных в парламент, а за само попадание в эту когорту. Поэтому им выгодно провести такие выборы – пораньше, пока партийцам БПП может помогать их «крестный отец».

Но чтобы досрочно назначить новые выборы в Раду, нужны правовое и политическое обоснование. С точки зрения «буквы законов» таким казусом является фактическое отсутствие кворума голосов официально зарегистрированных членов правящей «коалиции». На это злостное нарушение законодательства (подлог ради узурпации власти) давно указывают ряд оппозиционеров. Но ныне правящие «реформаторы» (будто «отпетые мошенники») исхитряются увиливать от ответов по существу и не публикуют список своей недоукомплектованной «коалиции». Ибо, признав такое, можно добиться не только досрочных выборов, но и репутационного нокаута по ныне правящей команде. Тогда кое-кто из уличенных в подлоге позавидует даже вторично заточенной «террористке» Савченко, а главное – потребуется сразу автоматически отменить сотни неправомерно узаконенных нынешним составом Рады новаторских проектов (включая «реформы» в медицине, социальном, пенсионном обеспечении и иных значимых сферах). Для ныне правящих (включая «гаранта» Порошенко) такой вариант – политический разгром (а для зарубежных спонсоров реформ – доказательство их стратегического просчета).

Поэтому дальновиднее для команды Порошенко – распустить «коалицию» путем официального выхода из нее крупной группы депутатов (например, фракции БПП). Для этого тоже нужен некий «благовидный» повод: например, обвинение коллег в «отставании», если те не поддержат заявленный П. Порошенко провокационный демарш прописать в Конституции «стратегическое устремление» в НАТО. Ведь известно, что для юридически безупречного выполнения этой затеи сейчас нет возможностей и нынешний состав Верховной Рады заведомо не справится с этой задачей, похожей на «сrashtest» (испытание крахом) в инженерном деле.

Помимо существующего запрета менять украинскую Конституцию в военное время и необходимости сверять проекты любых подобных изменений в Конституционном суде Украины, явным препятствием выполнению авантюры с узакониванием объявленной Порошенко новой «стратегической цели» станет (известная многим, включая «гаранта») нехватка в нынешнем составе Верховной Рады таких депутатов, чьи голоса обеспечат т. н. «конституционное большинство» (300 голосов). Когда это выявится, у БПП и их лидера появится желанная свобода маневров. В их числе – обязанность «гаранта» назначать всеукраинский референдум относительно изменений Конституции Украины согласно статьи 156 этого Основного Закона.

Не спросить ли – народ?

Споры всеукраинского масштаба о выгодах и рисках «членства» в НАТО уже не раз потрясали умы украинских граждан. Ловкие политиканы находят в этом возможности и для саморекламы, и для переубеждения части избирателей, и даже для шантажа иностранцев (порой выклянчивая дополнительные гранты на «устранение провалов в информировании о НАТО»). Не случайно в ряде стран Запада и в России политики давно ревниво отслеживают сообщения о настроениях украинцев в вопросе НАТО, сделав это предметом регулярных социологических исследований. Эта тема специально изучались и в ходе указанного выше соцопроса GfK. При этом настроения Юга Украины зондировали в Николаевской области, сравнив динамику в течение полугода.

Наблюдения за украинцами пока не очень радуют НАТОфилов: число сторонников переподчинения Вооруженных сил Украины командованию НАТО не достигает в стране и половины взрослого населения. Их доля – меньше (на четверть), чем пропорция украинцев, желающих «вступления в ЕС» и меньше, чем в странах НАТО насчитали согласных принять Украину в этот Альянс.

Но особую тревогу вызывает неравномерность распределения сторонников и противников НАТО в разных регионах Украины: максимум поддержки – в Галичине, максимум неприятия – в Донбассе. Поэтому педалирование явных форм «членства» в НАТО создает еще одну линию мировоззренческого раздела украинцев с четкой осью противостояния между симпатиками на Западе Украины и противниками – на Востоке и Юге. И в случае честного проведения всеукраинского референдума по отношению к НАТО это было бы четко задокументировано.

Затевать референдум по НАТО его сторонникам сейчас – не с руки, а для институтов государства это было бы жестким испытанием. Зато, увязав проведение такого опроса со своими перевыборами, нынешние власти Украины могут получить снисхождение политиков Запада к уловкам по «коррекции» волеизъявления избирателей в недружественных им регионах. А это – дополнительный шанс для Порошенко и Ко.

P.S. Заявленное «гарантом» намерение «скорректировать» текст Конституции Украины стоит воспринять всерьез. Это похоже не на текущую декларацию, а на начало («завязку») важной политической «многоходовочки», где мнениями разных частей «народа Украины» будут манипулировать профессионалы. Уж очень высоки ставки в борьбе украинских «верхов» за политическое выживание.