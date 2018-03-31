В Одессе создана Единая оперативная диспетчерская служба «103»

Новшество в Одессе: создана и начала работу Единая оперативная диспетчерская служба «103».

Как сообщают пресс-службы Одесской облгосадминистрации и Одесского облсовета, в Одессе, на ул. Академика Воробьева, 9 уже начал работу центр Единой оперативной диспетчерской службы «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

К нему, прежде всего, подключена, конечно же, Одесса, кроме того, уже присоединены города Черноморск и Южный. Другие города, поселки и села Одесской области к единой диспетчерской службе «скорой помощи» планируется подключить в течение третьего квартала 2018 года.

Как нам обещают, Единая оперативная диспетчерская служба (ЕОДС) значительно уменьшит время прибытия бригады медиков к пациенту. Это стало возможным благодаря автоматизации приема вызовов, электронному контролю всех этапов скорой помощи, а также оптимизации управления ресурсами.

Как это теперь работает? Информация тут же, сразу после вызова, автоматически обрабатывается и передается непосредственно на мобильное устройство бригады скорой помощи. Поэтому благодаря работе службы налажен выбор ближайшей бригады для выполнения заявки. Также избирается кратчайший маршрут ее движения благодаря применению GPS-навигации.

Кроме современной диспетчерской, здесь также уже работает и кабинет телемедицины, имеющий обратную связь с пациентами по поводу качества оказания медицинской помощи. То есть, вы теперь можете высказать все свои замечания и предложения, если таковые имеются.

Общее количество работников новой службы (с диспетчерскими постами, отделом медицины катастроф, выездной консультативной помощью, отделом телемедицинских врачебных консультаций, круглосуточным техническим постом) будет составлять более 200 сотрудников.

За сутки на «103» поступает примерно 6000 вызовов. Главная цель существования этого центра: «скорая» будет приезжать как можно быстрее.