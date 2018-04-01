Запретить – не победить

Завершился зимний спортивный сезон. Для украинских биатлонистов он оказался провальным. На чемпионате Европы Ольга Варванец завоевала две золотые медали. На этапах кубка мира, чемпионате мира и тем более на Олимпийских играх выступают только сильнейшие. Поэтому чемпионат Европы большинство ведущих биатлонистов считают второстепенным стартом. И не хотят туда ехать, чтобы не тратить силы перед главными соревнованиями. Но наши спортивные функционеры любят выступления именно на чемпионате Европы. Ларчик просто открывается – на этом турнире выступают более слабые конкуренты. Но за каждую медаль, а тем более золотую, министерство молодежи и спорта записывает в свой актив баллы, по совокупности которых и подводятся итоги за весь сезон. На зимних Олимпийских играх в Южной Корее та же Варванец занимала -надцатые места. Ни одной медали не привезли с зимних Олимпийских игр и другие наши биатлонисты. А вот команды Чехии, Швеции, Норвегии, Германии, Беларуси, Словакии выступили в Южной Корее блистательно. Они не мерялись силами на второстепенных турнирах. Но к главным соревнованиям сезона подошли в полной готовности.

После провала на зимних Олимпийских играх украинские биатлонисты продолжили выступления на этапах кубка мира. Они участвовали в двух этапах – в финском Контиа-Лахти и в норвежском Холменколлине. На этих этапах наша команда смогла завоевать серебро в смешанной эстафете: два этапа женщины и два этапа мужчины. А Юлия Джима один раз была седьмой, а второй – пятой. Судя по этому, можно предположить, что наши биатлонисты понемногу отходят от постигшей их неудачи. Но вот беда – министр молодежи и спорта Игорь Жданов запретил нашим спортсменам выступать на очередном этапе кубка мира по биатлону в Тюмени (Россия). Дескать, там страна–агрессор. Но соперники не упустили шанса получить дополнительные баллы в зачет кубка мира. К примеру, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, выигравшая золотую медаль на олимпиаде в Южной Корее, затем завоевала золото на этапе кубка мира в Финляндии и золото на следующем этапе – в Норвегии. И получила высокие шансы на выигрыш Большого хрустального глобуса, который вручается лучшим биатлонистам по итогам спортивного биатлонного сезона. А на днях олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заняла первое место на этапе кубка мира в Тюмени. И сделала очередной шаг на пути к Большому глобусу. А Малый хрустальный глобус – за лучшие результаты в биатлонном спринте, уже в Тюмени вручен другой белорусской биатлонистке Надежде Скардина. Отказ выступать на этапе кубка мира в Тюмени повлек для украинской команды потерю мест для заявки спортсменов на участие в новом спортивном сезоне. Уже сегодня стало известно, что вместо пяти биатлонистов дальше на этапе кубка мира смогут выступать только четыре спортсмена. По окончании нынешнего сезона в украинской команде произошли изменения в тренерском составе. Теперь словак Юрай Синитра будет возглавлять обе сборные – как мужскую, так и женскую. Неизвестно, улучшатся ли от этого результаты. Ведь по сообщениям прессы наиболее перспективная биатлонистка Юлия Джима намерена завершить выступления в большом спорте. А другой биатлонист, Сергей Семенов, после Олимпийских игр вовсе не вышел на старт соревнований. Однако министр молодежи и спорта Игорь Жданов не особенно озабочен повышением результатов наших биатлонистов. Потому, наверное, и запретил выступления на неугодных ему соревнованиях. К примеру, молодые спортсменки, которые успешно выступают в кубке UBU, вынуждены были срочно возвращаться из Тюмени на перекладных. Зато Игорь Жданов «приобщился» к успеху членов параолимпийской сборной Украины на зимней Параолимпиаде в Южной Корее. Где украинцы заняли общекомандное шестое место, завоевав несколько золотых и множество медалей другого достоинства. На недавнем заседании Верховной Рады на дне вопросов правительству Игорь Жданов не преминул похвалиться высокими результатами украинских параолимпийцев и, конечно же, поставил это и в заслугу министерству молодежи и спорта. Но на вопросы народных депутатов, почему провал на классических Олимпийских играх так резко контрастирует с медалями параолимпийцев, не нашел ответа. Надо сказать, что министр поспешил заявить об уже выданных нашим параолимпийцам призовых, 125 тысяч долларов за золотую медаль, 80 тысяч долларов за серебряную и 55 тысяч долларов за бронзовую. Эти суммы были перечислены нашим спортсменам на банковские карточки в украинской валюте. К слову, параолимпийская сборная Беларуси, в которой выступало гораздо меньше посланцев, заняла общее девятое место. Однако в Беларуси и размер призовых, хотя и был достойным, все же не превышал призовые для олимпийских медалистов. Но министр молодежи и спорта с трибуны Верховной Рады уверенно говорил о наличии у министерства необходимого финансирования и обещал выделять многие миллионы гривен на подготовку параолимпийских спортсменов. Но при этом не удосужился сказать, что все это средства налогоплательщиков и распоряжаться ими надо рационально. И тем более беречь спортивные кадры. А не возить на соревнования заведомых статистов. Таких, как биатлонистка Елена Пидгрушная, которая в прошедшем зимнем сезоне практически не выступала. Возможно, Игорь Жданов сделал услугу «Народному фронту», по квоте которого он и назначен министром. А майор национальной гвардии Елена Пидгрушная тоже входит в сферу министра внутренних дел Арсена Авакова. Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине и к ним уже сейчас надо готовиться. Но только не запретами международных стартов. Ведь запретить – не значит победить, что мы и наблюдаем в этом зимнем сезоне.