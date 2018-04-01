Личная жизнь по Интернету? Будьте осторожны!

Даже сложно себе представить сегодняшнюю жизнь, бурную и противоречивую, без всемирной паутины. Как мы раньше без интернета писали рефераты, читали книги, занимались самообразованием? Более того, тут уже возникает вопрос – а как мы знакомились, общались и даже влюблялись?..

И вот теперь все больше и больше времени каждый из нас проводит перед экраном монитора, и мы даже не замечаем, как интернет потихоньку вытесняет все остальное, не говоря уже о прогулках по свежему воздуху. Все это вам и без меня понятно, но предупредить об одной из опасных интернет-штуковин все же стоит.

Речь пойдет о сайтах знакомств. Их такое множество, что, пожалуй, трудно даже примерную цифру назвать. Знакомства в собственном городе, стране, за границей, ну разве что еще только не где-нибудь на Марсе. Вот тебе фото, жизнеописание и стремление устроить личную жизнь. Все бы хорошо, если бы не опасные «заманухи», которыми может окончиться подобное интернет-общение.

Не так давно одесская полиция рассказала об очередном подобном случае, даже нескольких, которые произошли в Одессе, и которые наглядно демонстрируют, как ожидаемый хэппи-энд оборачивается большой бедой.

Суть проста: на одном из сайтов знакомств симпатичная, судя по размещенному фото, девушка бросила клич о том, что ищет свою половинку. И что же? Половинка так и не отыскалась? Как раз отыскалась – на собственную беду.

Молодой человек в результате переписки получил приглашение на свидание и… был попросту избит и ограблен. Отметим: все могло быть еще хуже. Некоторые леди (джентльмены) умудряются свою предполагаемую «половинку» после переписки на сайте знакомств к себе домой приглашать.

То есть, в результате оказалось, что никакой «девушки» на самом деле и в помине не было, а был некий злоумышленник, который именно вот таким образом грабил доверчивых молодых людей, спешивших на свидание к юной красотке, чтобы встретить свое долгожданное счастье.

По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Проверяется причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений.

Как рассказывают в ГУ НПУ в Одесской области, «с потенциальными жертвами злоумышленник знакомился под видом девушки, используя для этого фото своей приятельницы. После непродолжительного общения приглашал «поклонников» на свидание, где отбирал ценные вещи». Этот преступник понесет заслуженное наказание, но сколько еще таких «девушек» и «парней» скрывают свой истинный облик на сайтах знакомств! Может, и в самом деле пора проявить столь необходимое благоразумие?

– Многие люди живое общение в реальной жизни заменяют общением во «всемирной паутине», а некоторые даже ищут там свою любовь. Но нужно помнить, что иногда за приятной внешностью нового виртуального знакомого может скрываться хитрый обманщик и даже вор. Поэтому хочу напомнить, что, знакомясь в Интернете, необходимо быть очень осторожными и бдительными, – предостерегает начальник Малиновского отдела полиции подполковник полиции Сергей Волков.