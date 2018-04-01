Шоу Савченко: многоходовая игра спецслужб?

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил работников Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов. Об этом заявил президент Порошенко в соцсетях. «Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны. Цель российской спецоперации – посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись», – написал Порошенко.

Загогулина с Савченко

В четверг 22 марта Верховная Рада таки сняла неприкосновенность с Надежды Савченко и дала согласие на ее задержание и арест. Спустя ровно два года после того как российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения, Героя Украины задержали в здании парламента по подозрению в подготовке теракта в Раде. По словам генпрокурора Юрия Луценко, у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала теракт в здании парламента. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией». Андрей Портнов считает, что шоу с Савченко демонстрирует девальвацию и маргинализацию таких новых явлений и ценностей, как Майдан, революция, достоинство, наносной патриотизм, активизм и героизм, обматывание себя флагом, пение по всякому поводу гимнов, восхваление друг друга, беспорядочное употребление лозунгов и торжественное песнопение, как он пишет у себя в Facebook.. Кроме того, по его словам позитивным также является превращение главных политических начальников в легкомысленных и недалеких клоунов. «Об одном для всех законе говорить не надо. Один для всех – это когда в тюрьму за организацию вооруженного переворота и массовые убийства переедут Парубий с Пашинским», – резюмирует Портнов. Политический аналитик Дмитрий Корнейчук назвал ситуацию с Савченко «ручным проектом» Администрации президента. «Сценаристы с Банковой решили добавить драйва в клоунаду со своим «ручным» проектом «Надька-оппозиционная ручка». Савченко отправили на брифинг, где она рассказывает, что у Порошенко ее хотели три раза убить. Ну, все – теперь народ точно должен поверить, что «летчица» победит «Петра Кровавого», который ее боится», – считает аналитик. «А пока все обсуждают «Шоу Савченко», Порошенко продолжает планомерно выполнять свои задачи от «Вашингтонского обкома» по вводу миротворцев на Донбасс. Основная цель – показать, что Украина поддерживает российскую резолюцию с дополнениями (то есть – «план Расмуссена», написанный Вашингтоном и Москвой)», – написал Корнейчук на своей странице в Facebook. Так, после поездки в Кувейт глава государства провел переговоры по миротворцам с французским министром иностранных дел. «После экстренной поездки в Кувейт (непостоянный член Совбеза ООН) Порошенко быстренько встретился с главой МИД Франции Ле Дрианом, где также активно лоббировал ввод миротворцев. И – добивался одобрения миротворческой миссии на уровне «нормандской четверки». К слову, Франция – член Совбеза ООН и также будет голосовать за резолюцию по миротворцам», – отметил Корнейчук. По его мнению, теперь Порошенко осталось заручиться поддержкой немецкого канцлера Ангелы Меркель. «Немецкий канцлер, конечно, не в восторге от «Большой сделки» Трампа-Путина и понимает, что вопрос Донбасса решили без нее. Но формально отказать Украине, как стране, где идет война, она не может. Поэтому также поддержит американо-российский план по миротворцам в рамках "нормандской четверки", где Меркель – ключевой представитель Запада. В общем, под прикрытием шоу для патриотов Порошенко в поте лица «пахает» на «Большую сделку» Трампа-Путина. Веря, что это гарантирует ему безопасный отход в 2019-м», – резюмировал аналитик.

Начало разгрома оппозиции и зачистка информационного пространства

Что означает «дело Савченко» для украинской политики? Усиление влияния спецслужб с тем, чтобы оказывать давление на критиков власти. Речь идет о любых радикальных действиях, которые намеренно теперь будут ассоциироваться с делом Рубана-Савченко. Если на выборах в 2014 г. главные лозунги концентрировались вокруг войны на Востоке и «Вернем Крым», то сегодня эти факторы себя исчерпали, поэтому власть ключевым инструментом выборов 2019 г. выберет борьбу с «пятой колонной», которая может превратиться в «охоту на ведьм». Эта атмосфера страха позволяет власти в дальнейшем эксплуатировать Раду с целью принятия других законодательных актов, которые могут закручивать гайки в украинском обществе. Это подтверждает заявление Порошенко о том, что Савченко была завербована ГРУ РФ, когда сидела в плену, и что «цель российской спецоперации с Савченко – посеять хаос и уничтожить украинское государство». Что интересно, Кучма заявлял то же самое о майоре Мельниченко в начале кассетного скандала. Ощущение плохо срежиссированного спектакля сложилось у многих, кто наблюдал этот «цирк на дроте». Но какова цель всех этих телодвижений? Легитимация спланированных спецслужбами Украины провокаций (инсценировки госпереворотов, терактов) с целью зачистки информационного пространства и запугивания людей перед выборами. Под угрозой фейковых терактов Порошенко может ввести военное положение и вообще отменить выборы, тем самым увековечив свою диктатуру, узурпирующую власть в Украине. В преддверии выборов расправиться со всеми инакомыслящими внутри страны, которые еще остались по чьему-то недосмотру после нескольких организованных властью в марионеточных СМИ пиар-компаний, а на деле параноидальных припадков милитаристской истерии, мовного геноцида, декоммунизации и угара националистического ура-патриотизма. Растоптать тех, кто под сумасшедшим давлением отравляющей мозги националистической пропаганды не отрекся от здравого смысла и не принял масонские учения о расовой неполноценности русских, бесовские ущербные бредни о «России-агрессоре», «Евроинтеграции» и укранационалистической идентичности. Под шумок дела Савченко почистят непослушные добробаты и неподконтрольные СМИ. Наступает полный, тотальный процесс узурпации власти, что и должно происходить в соответствии с логикой любой революции: каждый, кто попытается противопоставить себя нынешней власти, будет обвинен в соучастии пособникам террористов. Из политиков делают преступников, если они не поддерживают власть. Так ли это, и кто может быть следующим после Надежды Савченко? Фактов, представленных в Верховной Раде, было достаточно для лишения ее депутатской неприкосновенности и начала следствия. Но ее арест, безусловно, выглядит перебором и ложится в канву такого же кино, как у Саакашвили, при том, что ГПУ в конечном итоге отказалось от этого расследования, позволив Саакашвили выехать из Украины. То же самое касается и Александра Онищенко и очень многих политиков. Грань, которая разделяет на "героев" и "террористов" в нашей стране на самом деле проходит по грани лояльности к власти. У всех депутатов, у всех политиков, которые находятся в оппозиции, есть проблемы сегодня с правоохранительными органами. В то же время, те люди, которых обоснованно обвиняют в коррупции: Роман Насиров, Максим Поляков, Борислав Розенблат и иже с ними генералы Минобороны, их дела зависли в воздухе, и ничего этим людям не угрожает, потому что они – лояльны к власти.

Накачка президентского рейтинга

По мнению одного из нардепов из «Оппозиционного блока» раскруткой дела Надежды Савченко власть очень технологично разыгрывает несколько нужных ей сценариев. Один из них – отвлечение внимания. История с Савченко в активной фазе началась на прошлой неделе – как раз в то время, когда в Раде отчет о своей деятельности давала глава НБУ Валерия Гонтарева. Изначально вопрос ставился таким образом, чтобы не только уволить Гонтареву, но и начать в отношении ее расследование. В итоге на фоне дела Савченко глава Нацбанка попросту ушла отдыхать. Раздувание этой всей истории просто бездумно. За подобные «кухонные» призывы к свержению власти отправить в тюрьму можно больше половины сограждан. На фоне того, что происходит в стране, такие мысли возникают у многих», – говорит политик. Кроме того, по словам депутата, власть пытается сделать из Савченко кандидата в президенты на будущих выборах. До известных событий Савченко была абсолютно безрейтинговым политиком. Сейчас мы наблюдаем попытку вывести на политическую арену новую женщину-кандидата в президенты для того чтобы отнять голоса у другой известной всем женщины-кандидата. Однако в глазах международного сообщества мы выглядим полными идиотами. Сначала мы кричим, какая Савченко героиня, завешиваем всю страну баннерами с ее изображением, а потом пытаемся посадить ее уже в украинскую тюрьму. Те же люди, которые кричали «Свободу Савченко» сегодня кричат «Савченко – за решетку». Политическими последствиями дела Савченко будет то, что страна получит нового игрока в президентской избирательной кампании с достаточно высоким рейтингом. Это делается властью осознанно для того чтобы раздробить протестный электорат.