Что такое переворот и зачем нас им пугают?

Генпрокурор Украины уверен в существовании глобального плана по свержению конституционного строя в стране, частью которого была подготовка терактов Н.Савченко и митинги в Киеве сторонников экс-президента Грузии М.Саакашвили. «То, что есть какой-то глобальный план по изменению или свержению конституционного строя в Украине, я глубоко уверен, и мы ищем этот мозговой центр», – сказал Луценко в понедельник 27 марта в эфире украинской программы «Свобода слова». «Рубан и Савченко не могли действовать отдельно от какого-то более глобального плана», – отметил Луценко.

Основатель полка «Азов» и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий в интервью «Радио Свобода» 26 марта заявил, комментируя обвинения Савченко в планировании государственного переворота, выдвинутые против нее генеральной прокуратурой: «Большинство военных, воюющих на Донбассе, могут поддержать силовую смену власти в Украине, потому что позволять монтировать новую диктатуру в стране – это слишком дорого для всей нашей нации».

Чтобы глубже разобраться в сравнительно новой для нас проблеме госпереворота, обратимся к классическому первоисточнику по этому вопросу.

Скандальная книга Люттвака

В 1968 г. вышла книга Эдварда Н. Люттвака «Государственный переворот: Практическое пособие», где автор, всемирно признанный специалист по военной стратегии, советник президента США и консультант в Совете национальной безопасности, подробно анализирует государственной переворот и его формы. Люттвак пишет: «Несмотря на то, что термин «государственный переворот» используется уже на протяжении более чем 300 лет, возможность относительно легкого осуществления такого переворота вытекает из особенностей развития современного общества: возникновения и развития современного государства с его профессиональным бюрократическим аппаратом и постоянными вооруженными силами». Мощь современного государства базируется на его непрерывно функционирующем бюрократическом аппарате с его архивами, делами, документами и чиновниками, который может тщательно отслеживать и контролировать деятельность всех других организаций и отдельных людей. Ключевыми для осуществления государственного переворота являются два последствия развития и укрепления современного бюрократического аппарата: образование четкого разделения между постоянным государственным аппаратом и политическим руководством государства, и тот факт, что, как и большинство крупных организаций, бюрократический аппарат имеет иерархическую структуру с четкими цепочками принятия и исполнения решений. Различие между бюрократом, как государственным служащим и бюрократом, как личным слугой правителя – ключ к пониманию проблемы.

Переворот – как дефект госуправления

Важность этого обстоятельства в том, что если бюрократы связаны с политическим лидером, незаконный захват власти принимает форму «дворцового переворота» и касается в основном манипулирования личностью правителя. Его можно заставить согласиться с новым политическим курсом или назначить новых советников, его можно убить или лишить свободы передвижения, но, что бы ни происходило, «дворцовый переворот» способны осуществить только инсайдеры и только изнутри правящего класса. «Государственный переворот» – дело куда более «демократическое». Его можно осуществить «извне», и он может происходить вне правительства, но внутри государственной машины, которую образуют постоянная и профессиональная государственная служба, вооруженные силы и полиция. Цель такого переворота – разобщить постоянных госслужащих и политическое руководство, а этого обычно не происходит, если они связаны политическими, этническими или традиционными узами лояльности. Если партийная машина контролирует назначения на государственные должности – либо как часть общего тоталитарного контроля, либо потому, что правящая партия долго находится у власти, – политические сторонники назначаются на высшие должности в бюрократическом аппарате, и для того чтобы защитить режим, и для того чтобы обеспечить проведение нужной политики. В ключевых частях государственного аппарата – вооруженных силах, полиции и органах безопасности – все эти характеристики еще более ярко выражены, с большей степенью дисциплины и жесткости структуры. Государственный аппарат, таким образом, до определенной степени является «машиной», обычно работающей в предсказуемом и автоматическом режиме.

При совершении государственных переворотов как раз и ориентируются на такой «машинальный» режим работы бюрократии: и в процессе переворота (так как для захвата ключевых рычагов управления используются части государственного аппарата), и после него (так как ценность этих рычагов обусловлена тем, что государство является целостным механизмом). Некоторые государства так хорошо организованы, что их бюрократическая машина достаточно умна для того, чтобы в реализуемых ею планах и установках демонстрировать благоразумие: все поступающие в нее и передаваемые в ней приказы и установки автоматически сверяются с существующей «концепцией» того, что является «нормальным», а что – нет. Это имеет место в развитых государствах, и в этих условиях государственный переворот осуществить очень сложно. В некоторых государствах бюрократический аппарат настолько мал и прост и настолько тесно связан с политическим руководством, что вряд ли подходит для государственного переворота. К счастью, большинство государств находятся между двумя этими крайностями; госаппарат там достаточно велик, не очень «умен» и, соответственно, уязвим для тех, кто намерен захватить ключевые рычаги управления.

Пронунсиаменто

Одним из самых удивительных явлений последнего столетия было грандиозное падение общей политической стабильности. Со времен французской революции правительства свергались все быстрее и быстрее. Почему режимы в XX веке оказались такими хрупкими? Ведь парадоксально, что эта хрупкость только выросла, в то время как установленные процедуры для обеспечения смены правительства стали в целом более гибкими. Насильственные методы смены власти применяются обычно тогда, когда легальные методы бесполезны.

Украине больше всего подходит испанская версия военного переворота, которая в работе Люттвака называется «пронунсиаменто». Сначала проводилась «работа» по зондированию мнения офицеров армии, что делала Савченко, если верить Луценко. Затем достигались компромиссы с будущими заговорщиками путем обещания бонусов в обмен на выполнение определенных действий. Потом звучал призыв к действию. И, наконец, воззвание к войскам следовать за своими офицерами в восстании против правительства. Часто пронунсиаменто было либеральным, а не реакционным явлением. Теоретическим обоснованием переворота было стремление обеспечить выполнение «воли нации» – типично либеральная концепция. Позднее, когда армия стала более правой, а испанские правительства – наоборот, теория пронунсиаменто сдвинулась от неолиберальной «национальной воли» в сторону неоконсервативной «реальной воли», которая исходит из апелляции к существованию некой утопической национальной сущности, своего рода мифической «духовной структуры» нации («истинной Испании» или «исконной Украине»), которая не всегда отражает желания большинства. Армии было доверено интерпретировать и сохранять этот миф и защищать его от правительства, а если нужно, то и от народа. Пронунсиаменто организовывал и возглавлял определенный военный лидер, однако осуществлялось оно от имени всего офицерского корпуса. В отличие от путча, который проводила только часть армии, или от государственного переворота, который осуществлялся гражданскими лицами, использовавшими некоторые армейские подразделения, пронунсиаменто ведет к взятию власти армией как единым целым. Этим многие африканские перевороты, в которых участвовала вся армия, очень похожи на классические пронунсиаменто. В данной форме внутреннего конфликта целью начинающей его стороны является не захват власти в государстве, а скорее создание соперничающих государственных структур. Они могут быть основаны на политических или этнических принципах.

Возможен ли переворот в Великобритании?

Отличительная особенность переворота – то, что он не предполагает определенной политической ориентации. Революции обычно организуются левыми силами, а путчи и пронунсиаменто – правыми силами. Переворот же политически нейтрален, и нельзя предположить, что после захвата власти будет проводиться определенная политика.

Главный инструмент госпереворота заложен внутри самого государства. Он состоит в проникновении в государственный аппарат небольшой критически настроенной группы заговорщиков, которая использует его, чтобы отстранить правительство от контроля над оставшейся частью госаппарата. Нет ничего, что помешало бы нам совершить переворот, скажем, в Британии, но мы вряд ли сможем удержать там власть на длительный срок. Общественность и бюрократия в этой стране имеют веками сформированное правосознание и четкое понимание природы и законных основ власти, и их реакция на переворот будет такова, что рано или поздно произойдет восстановление легитимного руководства. Такая реакция сведет на нет любой первоначальный успех переворота, потому что значительная часть населения активно интересуется политической жизнью и участвует в ней. Это предполагает признание того факта, что власть правительства вытекает из легитимного источника, и поэтому даже те, у кого нет основания поддерживать «старую гвардию», поддержат правительство, исходя из принципа его легитимности.

В развитых странах все, кто активно интересуется политикой, составляют очень большую группу. Спорные политические решения стимулируют и выносят на поверхность такого рода участие: формируются лоббистские группы давления, организуются петиции и демонстрации, и это вносит свой вклад в постоянно продолжающийся диалог между правящими и управляемыми, что делает переворот практически невозможным.

Диалог между правящими и управляемыми может иметь место только при наличии значительного количества грамотных, сытых и способных на ответную реакцию граждан. Но даже тогда определенные условия могут привести к ухудшению взаимоотношений между сторонами диалога, а это, в свою очередь, может иногда создавать атмосферу апатии и недоверия по отношению к режиму, что делает возможным переворот.

Вся власть, все участие в управлении государством находятся в руках маленькой элиты. Эта элита образованна, грамотна, хорошо питается и живет в безопасности, чем радикально отличается от подавляющего большинства своих соотечественников – по сути, не меньше, чем от людей другой расы. Массы это сознают и признают пожизненную монополию элиты на власть до тех пор, пока какой-нибудь слишком явный акт произвола не приведет к мятежу.

Могла ли Савченко совершить госпереворот?

Модель, которая вырисовывается в «деле Савченко-Рубана» – это, по сути, отказ от майданных технологий «мягкой силы» смены власти Джина Шарпа – она попросту уже себя изжила в наших условиях. А возврат к классическим технологиям насильственной смены власти из методичек ЦРУ 1950-х гг., хорошо опробованным на военных путчах в Африке, Азии и Латинской Америке, гораздо более простой, дешевый и более и действенный метод решения геополитических задач.

Насаждать марионеточный режим, который сразу же отбивается от рук своих кураторов и начинает играть по своим правилам, – дорого и неэффективно! Конечно же, одиночки типа Савченко и Рубана никакой переворот не в состоянии осуществить: для этого нужна опора на структуру в самой Украине, которой у них нет, но послужить прообразом будущего кровавого спектакля, осуществленного другими силами, они могут. Их роль исключительно информационная, которую мы сейчас наблюдаем.

«Видимо, готовят какой-то окончательный разрыв. Мы же идем по пути, который закончится открытой войной. Именно это провоцируют власти, надеясь, что в эту войну удастся втянуть НАТО против России. Это конечная цель политики. Другого не видно. Но я считаю, что этого не будет никогда. Значит, они должны будут остановиться на промежуточной цели. А это полный разрыв дипотношений, отмена выборов, чтобы Порошенко мог остаться на неопределенное время при власти. В силе тренд, который мы видим в отношениях между Россией и Украиной, причем реализует его именно украинская сторона. Движение идет по линии усиления антироссийского тренда во внешней политике Киева. И это происходит самопроизвольно – хочет того Порошенко или нет. Его толкает та инерция, которую он начал несколько лет назад. И она приведет к разрыву дипотношений, разрыву «Большого договора» вплоть до открытой войны с Российской Федерацией», – утверждает политолог Михаил Погребинский.