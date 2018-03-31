В Одессе прошел чемпионат области по спортивной аэробике

Спортивно-оздоровительный комплекс «Университет» Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана уже третий раз принимает в своих стенах Чемпионат Одесской области по спортивной аэробике. Это ежегодное мероприятие проводит общественная организация «Федерация аэробики г. Одессы».
Чемпионат включает в себя соревнования, которые проводятся по разным видам – индивидуальные программы, смешанные и групповые. В групповых программах команды демонстрируют базовую композицию, танцевальную гимнастику и произвольную программу. Возрастные категории участников: дети 9-11 лет, кадеты 12-14 лет, юниоры 15-17 лет и взрослые от 18 лет и старше. По словам Лины Пойденко, это очень важное мероприятие для детей, к которому они готовятся целый год.
Организаторы отметили отличные условия и хороший прием, который им оказали в спортивно- оздоровительном комплексе «Университет».
По ее словам, в отличии от других регионов, в Одесской области хорошие тренеры работают не только в областном центре. Есть команды из очень дальних сел, из Беляевки, из Большой Долины, спортсмены которых показывают очень хорошие результаты.
Валерия занимается в школе аэробики «Моблан» в селе Большая Долина уже пять лет. В зале спорткомплекса «Университет» она выступает уже второй раз.
Команда одесской специализированной школы №111 занимается уже шесть лет. Тренировки приводят три раза в неделю, а на каникулах каждый день.
По итогам чемпионата сильнейшие команды поедут во Львов на всеукраинские соревнования. 28 апреля там будет проходить Чемпионат физкультурно-спортивного общества Украины.