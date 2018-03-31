В Одессе прошел чемпионат области по спортивной аэробике

Спортивно-оздоровительный комплекс «Университет» Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана уже третий раз принимает в своих стенах Чемпионат Одесской области по спортивной аэробике. Это ежегодное мероприятие проводит общественная организация «Федерация аэробики г. Одессы».

В этом году у нас открытый чемпионат. К нам приехали гости из Донецкой области, и мы планируем и дальше проводить его как открытый, потому что очень многие хотят приехать на наше мероприятие,

- поделилась президент федерации Лина Пойденко.

Чемпионат включает в себя соревнования, которые проводятся по разным видам – индивидуальные программы, смешанные и групповые. В групповых программах команды демонстрируют базовую композицию, танцевальную гимнастику и произвольную программу. Возрастные категории участников: дети 9-11 лет, кадеты 12-14 лет, юниоры 15-17 лет и взрослые от 18 лет и старше. По словам Лины Пойденко, это очень важное мероприятие для детей, к которому они готовятся целый год.

Это замечательный вид спорта, он индивидуальный и командный. Наиболее сильные дети выступают персонально и все команды очень поддерживают друг друга. Я обратила внимание, они все очень болеют за каждого члена своей команды. Этот вид спорта, который я очень люблю и пропагандирую – лучшее, что может быть для девочек. Мы тренируем силу, тренируем выносливость и все на фоне грации, пластики, современной хореографии,

- рассказывает Лина Пойденко.

Организаторы отметили отличные условия и хороший прием, который им оказали в спортивно- оздоровительном комплексе «Университет».

Мы проводим такие мероприятия 25 лет, но остановились на этом замечательном комплексе. Нам нравится здесь проводить соревнования, мы здесь уже третий раз. Благодаря такому комплексу и поддержке президента МГУ, народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова мы имеем возможность пропагандировать и развивать наш прекрасный вид спорта,

- отметила Лина Пойденко.

По ее словам, в отличии от других регионов, в Одесской области хорошие тренеры работают не только в областном центре. Есть команды из очень дальних сел, из Беляевки, из Большой Долины, спортсмены которых показывают очень хорошие результаты.

Валерия занимается в школе аэробики «Моблан» в селе Большая Долина уже пять лет. В зале спорткомплекса «Университет» она выступает уже второй раз.

Я выступила с базовой композицией, которую должны исполнять все, кто уже к этому готов. К выступлению я готовилась более двух месяцев. Все участники очень сильные, но у каждого есть свои недоработки. Я настроена на победу,

- поделилась Валерия.

Команда одесской специализированной школы №111 занимается уже шесть лет. Тренировки приводят три раза в неделю, а на каникулах каждый день.

Мы много где выступали, ездили в другие города. И в этом зале не впервые,

- рассказывает участница команды Маша.

По итогам чемпионата сильнейшие команды поедут во Львов на всеукраинские соревнования. 28 апреля там будет проходить Чемпионат физкультурно-спортивного общества Украины.