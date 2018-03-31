Как в Одессе отметили День независимости Греции

В течение пяти дней в Одессе проходили различные мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости Греции, одного из самых важных государственных праздников в стране. С 23 по 27 марта в городе работали различные выставки, проводились конкурсы, концерты, а также по главным улицам прошел праздничный парад с участием представителей из разных городов Украины и Греции. Завершилось празднование торжественным приемомв концерт-холле «Сады Победы», организованным греческим предпринимателем, председателем благотворительной организации «Фонд Бумбураса» Пантелеймоном Васильевичем Бумбурасом.
Дипломатические отношения между Украиной и Грецией начались более четверти века назад, и Одесса играет очень важную роль в их установлении. Именно в Одессе зародилось греческое освободительное движение Филикиэтерия, и сегодня греческая диаспора в Одессе является одной из самых многочисленных на территории Украины. В городе также действует филиал Греческого фонда культуры, где изучается греческий язык, искусство, проходят различные национальные праздники.
По словам народного депутата Сергея Васильевича Кивалова, связи между нашими странами существуют не только на высшем дипломатическом уровне, но также на уровне общения и дружбы обычных граждан из обеих стран.
Очень много для объединения наших народов делает филиал Греческого фонда культуры в Одессе, который работает также под председательством Пантелеймона Бумбураса.
На торжественном президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов вручил главе фонда наивысшую награду вуза – медаль в честь 20-летия вуза и 170-летия Одесской школы права.
Как рассказал Сергей Кивалов, Пантелеймон Бумбара спринимал непосредственное участие в строительстве первой в Украине студенческой церкви – храма Святой мученицы Татианы.
Сегодня Греческий фонд также оказывает помощь в строительстве церковно-приходской школы в Одессе. О тесных связях Одессы и Греции свидетельствует и наличие в городе Генерального консульства Греции, которое работает в Одессе с 1996 года. По словам Сергея Кивалова, с греческим консульством в городе всегда были налажены хорошие добрые отношения.
Побратимские отношения между Одессой и греческим городом Пиреем также длятся уже 25 лет. На празднике присутствовали и представители мэрии Пирея. По словам госпожи Деспины Кукулопулу Перей намерен углубить сотрудничество между городами и расширить программу совместных мероприятий.
Немало было сказано и весомом вкладе греков в развитие Одессы. Пантелеймона Бумбураса не раз сравнивали с великим греком Григорием Маразли, который был городским головой Одессы и известным меценатом.
Григорием Маразли внес весомый вклад в строительство и развитие Одессы, и история города неразрывно связана с его именем. Немало сделал для Одессы и Пантелеймон Бумбурас. Благодаря ему в Одессе выл восстановлен бюст Григория Маразли на Греческой площади. По его словам 80% Греческого парка будут сданы уже ко Дню рождения города, а до конца года планируется завершить дальнюю сторону парка.
Как отметил заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, крупные греческие национально-культурные общества также созданы в Измаиле, Белгороде-Днестровском.