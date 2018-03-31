Как в Одессе отметили День независимости Греции

В течение пяти дней в Одессе проходили различные мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости Греции, одного из самых важных государственных праздников в стране. С 23 по 27 марта в городе работали различные выставки, проводились конкурсы, концерты, а также по главным улицам прошел праздничный парад с участием представителей из разных городов Украины и Греции. Завершилось празднование торжественным приемомв концерт-холле «Сады Победы», организованным греческим предпринимателем, председателем благотворительной организации «Фонд Бумбураса» Пантелеймоном Васильевичем Бумбурасом.

Сегодня завершается наш праздник по случаю Дня Независимости Греции. В этом году у нас получилось действительно лучше и намного интереснее, чем в первый раз. В параде принимали участие дети со всей Украины, около тысячи детей. И все были очень довольны. А на следующий год у нас есть желание сделать этот праздник еще лучше. — поделился Пантелеймон Бумбурас.

Дипломатические отношения между Украиной и Грецией начались более четверти века назад, и Одесса играет очень важную роль в их установлении. Именно в Одессе зародилось греческое освободительное движение Филикиэтерия, и сегодня греческая диаспора в Одессе является одной из самых многочисленных на территории Украины. В городе также действует филиал Греческого фонда культуры, где изучается греческий язык, искусство, проходят различные национальные праздники.

По словам народного депутата Сергея Васильевича Кивалова, связи между нашими странами существуют не только на высшем дипломатическом уровне, но также на уровне общения и дружбы обычных граждан из обеих стран.

Греки симпатичны нам по духу, и мы с ними имеем общую культуру. Одесса – город многонациональный, но в большинстве своем, как и Греция – православный. Сотни людей-паломников ежегодно выезжают на святую гору Афон, отдыхают в Греции. В области туризма, культуры, экономики – мы очень тесно связаны. Греция – это наш партнер и мы все делаем в Одессе для того, чтобы у нас были хорошие добрые отношения. Искренне желаю дальнейшего плодотворного сотрудничества, конструктивного диалога, дружбы между нашими народами и процветания нашим странам! — говорит Сергей Кивалов.

Очень много для объединения наших народов делает филиал Греческого фонда культуры в Одессе, который работает также под председательством Пантелеймона Бумбураса.

На торжественном президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов вручил главе фонда наивысшую награду вуза – медаль в честь 20-летия вуза и 170-летия Одесской школы права.

Пантелеймон Бумбурас вносит большой вклад в развитие наших отношений, он живет в нашем городе, и мы его считаем одесситом. Эту медаль я вручаю по решению ученого совета. Хочу, чтобы Пантелеймон Васильевич всегда себя комфортно чувствовал и знал, что его все ценят, уважают, не только греческая община, но и все жители нашего города. — подчеркнул Сергей Кивалов.

Как рассказал Сергей Кивалов, Пантелеймон Бумбара спринимал непосредственное участие в строительстве первой в Украине студенческой церкви – храма Святой мученицы Татианы.

Колокола, которые установлены на храме, мы привезли из Греции более десяти лет назад. Также нам оказали помощь в установке компьютерной системы для колоколов, проведения электричества, отопления в храме. Греция – страна православная, и всячески поддерживает нас во всех проектах. — отметил Сергей Кивалов.

Сегодня Греческий фонд также оказывает помощь в строительстве церковно-приходской школы в Одессе. О тесных связях Одессы и Греции свидетельствует и наличие в городе Генерального консульства Греции, которое работает в Одессе с 1996 года. По словам Сергея Кивалова, с греческим консульством в городе всегда были налажены хорошие добрые отношения.

В течении пяти дней мы провели вместе много мероприятий - был праздничный молебен, мы участвовали в общеукраинском параде греков, организованном Фондом Бумбураса, и с каждый днем мы понимали насколько этот праздник является общим для нас – греков и одесситов. — отметила госпожа Деспина Кукулопулу.

Побратимские отношения между Одессой и греческим городом Пиреем также длятся уже 25 лет. На празднике присутствовали и представители мэрии Пирея. По словам госпожи Деспины Кукулопулу Перей намерен углубить сотрудничество между городами и расширить программу совместных мероприятий.

Немало было сказано и весомом вкладе греков в развитие Одессы. Пантелеймона Бумбураса не раз сравнивали с великим греком Григорием Маразли, который был городским головой Одессы и известным меценатом.

Мне очень приятно, что греки чтят наш город. На каком бы острове я не бывал в Греции, а я бывал уже более, чем на 30 островах, все знают город Одессу. Мы также в Одессе ценим греков за то, что они сделали для мировой цивилизации. Одессе повезло, Бог всегда посылал нам великих греков. Однажды он послал нам великого грека Маразли, который был мэром этого города и меценатом. — отметил представитель МИД Украины в Одессе Константин Ржепишевский.

Григорием Маразли внес весомый вклад в строительство и развитие Одессы, и история города неразрывно связана с его именем. Немало сделал для Одессы и Пантелеймон Бумбурас. Благодаря ему в Одессе выл восстановлен бюст Григория Маразли на Греческой площади. По его словам 80% Греческого парка будут сданы уже ко Дню рождения города, а до конца года планируется завершить дальнюю сторону парка.

Как отметил заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, крупные греческие национально-культурные общества также созданы в Измаиле, Белгороде-Днестровском.