Народный депутат из Одессы требует увеличить финансирование строительства молодежного жилья

Сегодня программы содействия молодежному строительству и кредитованию практически свернуты, их финансирование осуществляется больше символически, в очень незначительном и совершенно недостаточном объеме.
Рынок жилья, до и после
Те счастливые времена, когда счастье обладания собственной крышей над головой, как обеспеченное государством благо, на ровне с такими же гарантированными образованием и медициной, увы, канули в лету. Да, были трудности подчас, жилье приходилось ждать не то, что годами – десятилетиями; да. Порой приходилось, становится почти заложником, отрабатывая на не очень престижной и тяжелой работе. Ведомственные квадратные метры, могли всю жизнь потом оставаться казенными, но это никого не страшило, так как из квартир людей не выселяли. Главное одна из базовых потребностей человека – иметь собственное жилье – в целом, при содействии государства, вполне решалась.
Менялись времена и ценности, с ними менялась ситуация вокруг вожделенных квадратных метров. Новое государство пошло по пути сокращения гарантированных народу благ и квартиры перешли в разряд недвижимого имущества, доступного только состоятельным гражданам.
Парадоксы рынка
Парадокс, но при наших отнюдь не европейских зарплатах «однушка» и в нашем благословенном городе, и столице, продавалась на своем пике по цене небольшой испанской виллы где-нибудь в предместье Мадрида. И из этой крайне парадоксальной и малопонятной всему остальному миру ситуации тоже быстро нашелся выход в виде банковских кредитов, именуемых «ипотекой». И в совсем недавнем, примерно десятилетней давности прошлом, пережитый строительный бум с заоблачными ценами на квартиры, кроме всего прочего, красноречиво свидетельствовал не только о спросе, но, главным образом, о возможности такого приобретения, пусть даже путем ипотеки под невиданные во всем мире проценты. К примеру, средняя ставка по кредиту в развитых странах примерно 4%, но почти никогда не выше пяти. Наши банки кредитовали желающих под ставку, минимум в 4 раза превышающую общемировой уровень.
Потерянная стабильность
Тем не менее, стабильный курс и экономическая ситуация Украины в целом до 2014 года позволяла нашим согражданам, пусть и путем кредитования в банках решать свой жилищный вопрос. Мы не боялись брать кредиты на 20 лет. Мы все планировали жить в стабильной стране со стабильной работой и валютным курсом.
Тогда же, в 2012 году была принята одна из действительно реформаторских и очень нужных программ по содействию приобретения молодежью жилья, поддерживаемая и финансируемая государством. В ее рамках молодые семьи имели возможность купить квартиру в кредит под очень гуманные проценты. Такая возможность становилась колоссальным подспорьем для молодой семьи, которая только становилась на собственные ноги.
Реалии молодежного строительства
Сегодня программы содействия молодежному строительству и кредитованию практически свернуты, их финансирование осуществляется больше символически, в очень незначительном и совершенно недостаточном объеме. С одной стороны, номинально действуя, для граждан продолжает осуществляться регистрация на квартирный учет, потому что программы никем не отменены. С другой стороны, денег в госбюджете для пополнения этих спецфондов почти не предусмотрено.
Ситуацию комментирует Инга Букина, представляющая Одесский областной фонд поддержки строительства на селе:
На текущий период около 600 тысяч украинцев зарегистрированы на квартирном учете и каждая 10-я семья из этого числа является участником молодежной строительной программы.
По словам Сергея Комнатного, главы госфонда содействия молодежному строительству, текущая ситуация вокруг молодежного жилья выглядит так:
И это одна из серьезнейших проблем – отток молодых, предприимчивых, активных украинцев на Запад в поисках лучшей жизни, поскольку в Украине на сегодняшние зарплаты не то, что квартиру купить – прожить трудно. Астрономическая «коммуналка» и баснословные цены на продукты съедают практически все заработанные украинцами деньги. И если люди постарше, все-таки, вовремя достаточно стабильного времени успели обзавестись хотя бы каким-то жильем, чаще всего полученным по месту работы, то для молодого специалиста в текущих реалиях эта проблема практически нерешаемая. Едва начавшие работать молодые люди приобрести квартиру, увы, не в силах.
Жилье для молодых - залог стабильного развития страны
Этой ситуацией в частности и судьбой украинской молодежи в целом, вынужденной в поисках заработка и крыши над головой эмигрировать, крайне обеспокоен народный депутат Украины Сергей Кивалов. Как президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, он как никто другой, знает и о проблемах, и о надеждах молодежи. Отметим, что на момент обучения в этих вузах, студенты обеспечены комфортными местами проживания в общежитиях.
Приостановить отток из Украины высокопрофессиональных и квалифицированных кадров, можно только обеспечив их достойной работой и возможностью приобретения жилья. В этом народный избранник видит залог стабильного развития страны и гарантированного будущего для молодежи.
На днях парламентарием был направлен депутатский запрос на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «О финансировании государственных жилищных программ молодых семей и внутренне перемещенных лиц». Крайнее возмущение вызывает тот факт, что из запланированных госпрограммами 1 миллиарда 860-ти миллионов гривен на молодежное жилье в действительности есть лишь 130 миллионов! На местном уровне есть соответствующие программы, но их тоже явно не хватает.
Парламентарий считает, что таким способом, путем возобновления и финансирования молодежных жилищных программ, эмиграция молодых специалистов из страны может и должна быть остановлена, Украина, как никогда, в это сложное время сама нуждается в кадрах.
Депутатское обращение Сергея Кивалова - единственное в своем роде, ибо никем больше из народных избранников подобная инициатива не выдвигалась. 20 марта оно было рассмотрено профильным комитетом Верховной Рады, соответствующие законопроекты были зарегистрированы в парламенте, на очереди голосование по данному вопросу. На осуществление выдвинутого законопроекта, инициируемого народным депутатом Украины С.В. Киваловым, выразил надежду и Сергей Комнатный, глава госфонда содействия молодежному строительству:
Придать крайне актуальной инициативе правовой статус народный депутат считает своей первоочередной задачей.
Соцопрос – барометр общественного мнения
Своевременность депутатской инициативы и актуальность проблемы доступного жилья подтвердил социологический опрос, проведенный специалистами Молодежной платформы «Будущее» среди одесситов и жителей области.
Среди самых насущных проблем на первом месте несоизмеримые с доходами высокие цены, по мнению 39% наших граждан. Около 15% опрошенных считают основной проблемой низкие зарплаты. Последующей четверкой проблем, вызывающих обеспокоенность одесситов, с рейтингом от 12,5% до 10,5% были названы высокий уровень преступности (12,5%), плохая работа жилищно-коммунальных служб (11,3%), коррумпированность органов власти (11,1%), плохая работа общественного транспорта (10,5%).81% опрошенных выразили поддержку инициативе Сергея Кивалова увеличить и, главное, сделать эффективно работающими программы доступного жилья из госбюджета в соответствии с реальным количеством нуждающихся в улучшении жилищных условий, а 85 % участников опроса считают, что финансирование государственного фонда поддержки молодежного строительства и льготного кредитования молодежи должно быть существенно увеличено.
В целом, мнение одесситов подтверждает правильность инициативы Сергея Кивалова: «с зарплатой 3200 гривен очень тяжело насобирать 20 тысяч долларов на «однушку»», - как выразился один из участников опроса.
Теперь остается лишь надеяться, что депутаты и правительство прислушаются к мнению и потребностям своих избирателей, и инициатива Сергея Кивалова получит правовой статус, а украинцы — возможность решения жилищного вопроса. В противном случае, если нужды украинцев снова будут проигнорированы, страна будет продолжать терять молодых и активных людей, уезжающих работать на благо чьей-то чужой родины, потому что своей они не очень оказались нужны.