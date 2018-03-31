Народный депутат из Одессы требует увеличить финансирование строительства молодежного жилья

Сегодня программы содействия молодежному строительству и кредитованию практически свернуты, их финансирование осуществляется больше символически, в очень незначительном и совершенно недостаточном объеме.

Рынок жилья, до и после

Те счастливые времена, когда счастье обладания собственной крышей над головой, как обеспеченное государством благо, на ровне с такими же гарантированными образованием и медициной, увы, канули в лету. Да, были трудности подчас, жилье приходилось ждать не то, что годами – десятилетиями; да. Порой приходилось, становится почти заложником, отрабатывая на не очень престижной и тяжелой работе. Ведомственные квадратные метры, могли всю жизнь потом оставаться казенными, но это никого не страшило, так как из квартир людей не выселяли. Главное одна из базовых потребностей человека – иметь собственное жилье – в целом, при содействии государства, вполне решалась.

Менялись времена и ценности, с ними менялась ситуация вокруг вожделенных квадратных метров. Новое государство пошло по пути сокращения гарантированных народу благ и квартиры перешли в разряд недвижимого имущества, доступного только состоятельным гражданам.

Парадоксы рынка

Парадокс, но при наших отнюдь не европейских зарплатах «однушка» и в нашем благословенном городе, и столице, продавалась на своем пике по цене небольшой испанской виллы где-нибудь в предместье Мадрида. И из этой крайне парадоксальной и малопонятной всему остальному миру ситуации тоже быстро нашелся выход в виде банковских кредитов, именуемых «ипотекой». И в совсем недавнем, примерно десятилетней давности прошлом, пережитый строительный бум с заоблачными ценами на квартиры, кроме всего прочего, красноречиво свидетельствовал не только о спросе, но, главным образом, о возможности такого приобретения, пусть даже путем ипотеки под невиданные во всем мире проценты. К примеру, средняя ставка по кредиту в развитых странах примерно 4%, но почти никогда не выше пяти. Наши банки кредитовали желающих под ставку, минимум в 4 раза превышающую общемировой уровень.

Потерянная стабильность

Тем не менее, стабильный курс и экономическая ситуация Украины в целом до 2014 года позволяла нашим согражданам, пусть и путем кредитования в банках решать свой жилищный вопрос. Мы не боялись брать кредиты на 20 лет. Мы все планировали жить в стабильной стране со стабильной работой и валютным курсом.

Тогда же, в 2012 году была принята одна из действительно реформаторских и очень нужных программ по содействию приобретения молодежью жилья, поддерживаемая и финансируемая государством. В ее рамках молодые семьи имели возможность купить квартиру в кредит под очень гуманные проценты. Такая возможность становилась колоссальным подспорьем для молодой семьи, которая только становилась на собственные ноги.

Реалии молодежного строительства

Сегодня программы содействия молодежному строительству и кредитованию практически свернуты, их финансирование осуществляется больше символически, в очень незначительном и совершенно недостаточном объеме. С одной стороны, номинально действуя, для граждан продолжает осуществляться регистрация на квартирный учет, потому что программы никем не отменены. С другой стороны, денег в госбюджете для пополнения этих спецфондов почти не предусмотрено.

Ситуацию комментирует Инга Букина, представляющая Одесский областной фонд поддержки строительства на селе:

Очереди у нас большие, и поэтому, чтобы удовлетворить желание всех желающих, средств не хватает. Максимальная сумма кредита – 200-300 тысяч, а выделение в год – 6 миллионов. Это недостаточная сумма для того количества людей, которые к нам обращаются.

На текущий период около 600 тысяч украинцев зарегистрированы на квартирном учете и каждая 10-я семья из этого числа является участником молодежной строительной программы.

По словам Сергея Комнатного, главы госфонда содействия молодежному строительству, текущая ситуация вокруг молодежного жилья выглядит так:

Сегодня у нас 70 тысяч молодых граждан, которые нуждаются в решении жилищного вопроса. Молодежь – это та экономически активная часть населения, которая уезжает за границу. И нам нужно ее удерживать – рабочими местами и решением жилищных проблем.

И это одна из серьезнейших проблем – отток молодых, предприимчивых, активных украинцев на Запад в поисках лучшей жизни, поскольку в Украине на сегодняшние зарплаты не то, что квартиру купить – прожить трудно. Астрономическая «коммуналка» и баснословные цены на продукты съедают практически все заработанные украинцами деньги. И если люди постарше, все-таки, вовремя достаточно стабильного времени успели обзавестись хотя бы каким-то жильем, чаще всего полученным по месту работы, то для молодого специалиста в текущих реалиях эта проблема практически нерешаемая. Едва начавшие работать молодые люди приобрести квартиру, увы, не в силах.

Жилье для молодых - залог стабильного развития страны

Этой ситуацией в частности и судьбой украинской молодежи в целом, вынужденной в поисках заработка и крыши над головой эмигрировать, крайне обеспокоен народный депутат Украины Сергей Кивалов. Как президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, он как никто другой, знает и о проблемах, и о надеждах молодежи. Отметим, что на момент обучения в этих вузах, студенты обеспечены комфортными местами проживания в общежитиях.

Приостановить отток из Украины высокопрофессиональных и квалифицированных кадров, можно только обеспечив их достойной работой и возможностью приобретения жилья. В этом народный избранник видит залог стабильного развития страны и гарантированного будущего для молодежи.

На днях парламентарием был направлен депутатский запрос на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «О финансировании государственных жилищных программ молодых семей и внутренне перемещенных лиц». Крайнее возмущение вызывает тот факт, что из запланированных госпрограммами 1 миллиарда 860-ти миллионов гривен на молодежное жилье в действительности есть лишь 130 миллионов! На местном уровне есть соответствующие программы, но их тоже явно не хватает.

Реалии рынка жилья в Украине таковы, что уровень цен на квартиры значительно превышает доходы граждан. Об этом свидетельствуют данные социологических исследований, проведенных международной организацией ЮНИСЕФ. Выделенных средств недостаточно для обеспечения собственным жильем всех граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Несмотря на то, что в реализации жилищных программ достаточно активно включились местные бюджеты. В частности, в последние годы сохраняется тенденция, по увеличению объема финансирования из местных бюджетов. В условиях неподъемных для большинства украинцев цен на жилье, непропорциональности уровня заработных плат с инфляционными процессами в стране, ипотечное кредитование и ставка, которую предлагают банки, является непосильной для большинства украинских граждан. Учитывая актуальность затронутых вопросов, прошу Вас внести изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» в части увеличения финансирования бюджетной программы «Предоставление государственной поддержки для строительства приобретения доступного жилья» в объеме 1 млрд. грн. и бюджетной программы «Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья» в объеме 1 млрд. грн.,

- отмечает в своем запросе народный депутат Украины Сергей Кивалов

Парламентарий считает, что таким способом, путем возобновления и финансирования молодежных жилищных программ, эмиграция молодых специалистов из страны может и должна быть остановлена, Украина, как никогда, в это сложное время сама нуждается в кадрах.

Депутатское обращение Сергея Кивалова - единственное в своем роде, ибо никем больше из народных избранников подобная инициатива не выдвигалась. 20 марта оно было рассмотрено профильным комитетом Верховной Рады, соответствующие законопроекты были зарегистрированы в парламенте, на очереди голосование по данному вопросу. На осуществление выдвинутого законопроекта, инициируемого народным депутатом Украины С.В. Киваловым, выразил надежду и Сергей Комнатный, глава госфонда содействия молодежному строительству:

Я очень рассчитываю, что наши народные избранники сегодня будут иметь политическую волю и соответствующее финансирование будет предусмотрено.

Придать крайне актуальной инициативе правовой статус народный депутат считает своей первоочередной задачей.

Соцопрос – барометр общественного мнения

Своевременность депутатской инициативы и актуальность проблемы доступного жилья подтвердил социологический опрос, проведенный специалистами Молодежной платформы «Будущее» среди одесситов и жителей области.

Среди самых насущных проблем на первом месте несоизмеримые с доходами высокие цены, по мнению 39% наших граждан. Около 15% опрошенных считают основной проблемой низкие зарплаты. Последующей четверкой проблем, вызывающих обеспокоенность одесситов, с рейтингом от 12,5% до 10,5% были названы высокий уровень преступности (12,5%), плохая работа жилищно-коммунальных служб (11,3%), коррумпированность органов власти (11,1%), плохая работа общественного транспорта (10,5%).81% опрошенных выразили поддержку инициативе Сергея Кивалова увеличить и, главное, сделать эффективно работающими программы доступного жилья из госбюджета в соответствии с реальным количеством нуждающихся в улучшении жилищных условий, а 85 % участников опроса считают, что финансирование государственного фонда поддержки молодежного строительства и льготного кредитования молодежи должно быть существенно увеличено.

В целом, мнение одесситов подтверждает правильность инициативы Сергея Кивалова: «с зарплатой 3200 гривен очень тяжело насобирать 20 тысяч долларов на «однушку»», - как выразился один из участников опроса.

Теперь остается лишь надеяться, что депутаты и правительство прислушаются к мнению и потребностям своих избирателей, и инициатива Сергея Кивалова получит правовой статус, а украинцы — возможность решения жилищного вопроса. В противном случае, если нужды украинцев снова будут проигнорированы, страна будет продолжать терять молодых и активных людей, уезжающих работать на благо чьей-то чужой родины, потому что своей они не очень оказались нужны.