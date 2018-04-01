Столкновение сразу трех автомобилей произошло в центре Одессы

Тройное ДТП произошло сегодня на проспекте Шевченко в районе Хозяйственного суда с участием трех иномарок.

В результате за медицинской помощью обратились два человека. Подробностей Патрульная полиция пока не сообщает.

Отметим, что этот участок дороги не относится к числу особо аварийных. Наибольшее число аварий, как правило, происходит немного дальше – в районе Дворца Спорта, где трасса делает поворот, который большинство водителей предпочитает проходить на скорости.

Впрочем, руководство города уже утвердило программу по выпрямлению этой части дороги.