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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Столкновение сразу трех автомобилей произошло в центре Одессы

Категория: Новости / Происшествия


Столкновение сразу трех автомобилей произошло в центре Одессы

Тройное ДТП произошло сегодня на проспекте Шевченко в районе Хозяйственного суда с участием трех иномарок.

В результате за медицинской помощью обратились два человека. Подробностей Патрульная полиция пока не сообщает.

Отметим, что этот участок дороги не относится к числу особо аварийных. Наибольшее число аварий, как правило, происходит немного дальше – в районе Дворца Спорта, где трасса делает поворот, который большинство водителей предпочитает проходить на скорости.

Впрочем, руководство города уже утвердило программу по выпрямлению этой части дороги.



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