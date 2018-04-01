Жуткое преступление произошло в Одесской области

В селе Виноградовка Болградского района четверо молодых людей в возрасте от шестнадцати до двадцати лет насмерть забили сорокапятилетнего местного жителя.

По информации ГУНП, для того, чтобы выманить хозяина из дома, они ночью произвели несколько выстрелов из травматического оружия, а когда хозяин вышел из дома, чтобы выяснить, в чем дело, оглушили его, связали и втащили в дом, где начали избивать, требуя денег.

От полученных побоев мужчина скончался.

Преступники обшарили дом и вынесли музыкальный центр, телевизор, фотоаппарат и золотые украшения.

В ходе оперативных мероприятий трое из четырех преступников были задержаны. У них найдена большая часть похищенных вещей.

Проводятся мероприятия по задержанию четвертого участника преступной группы.

В отношении задержанных начато уголовное производство по статьям 115 (умышленное убийство) и 187 (разбой).