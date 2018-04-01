Вадим Рабинович: Если у депутатов оппозиции есть совесть, пусть сложат мандаты – готов это сделать первым! Надо убирать «Раду войны»!

В Верховной Раде Украины сегодня нет ни оппозиции, ни коалиции. В большинстве не хватает депутатов, его дополняют представители «Оппозиционного блока», поддерживая нужные власти инициативы.

Такое заявление сделал народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире программы «Большой вечер» телеканала «NewsOne».

В 2014 году я был убежден, что юго-восток страны должен быть представлен единой силой, которая пойдет на выборы и победит. Но потом, когда «Оппозиционный блок» впервые поддержал бюджет Яценюка, боясь тюремного заключения бывших партрегионовцев в постмайданный период, а далее стал системно голосовать за все инициативы Банковой – бюджет Гройсмана, судебную реформу и т.д., я от них отвернулся. Я не могу предавать интересы своих избирателей. Все, кто сидит в парламенте, голосуют с властью и называют себя «Оппозиционным блоком» должны понять, что это фикция. Безмолвная, мычащая, голосующая с провластными фракциями – это не оппозиция,

— убежден народный депутат.

По мнению политика, нынешний состав парламента не справился с задачами, которые поставили перед ним украинцы, поэтому все народные избранники, которые считают себя оппозицией, должны сложить с себя полномочия и пойти на перевыборы.

Я подготовил 92 законопроекта, которые действительно могли бы изменить жизнь в стране к лучшему, но их не выносят в сессионный зал, потому что я не угоден власти, не голосую по их указанию. Итак, если я в Верховной Раде не могу провести ни один закон, не голосую за провластные, то мое пребывание там теряет смысл. Я не могу дать избирателям то, зачем они меня туда делегировали. В этой связи я поднимаю вопрос: а нужен ли мне этот мандат? Я предлагаю тем, кто действительно считают себя оппозиционерами, принять единственное правильное решение – сложить 150 мандатов, чтобы не быть частью стада. Эта Рада не принимает законы, облегчающие жизнь украинцев, поэтому я готов по решению партии первым сдать свое депутатское удостоверение, дать пример другим и вместе сделать шаг к перезапуску работы законодательного органа. Парламент, в котором нет коалиции, который так и не отменил депутатскую неприкосновенность, не имеет права на существование!

— констатировал политик.

Вместе с тем лидер партии «За життя» напомнил, что намерен изменить правила формирования состава властных структур и отношение политиков к предвыборным обещаниям.

Нам нужно уйти от сегодняшнего принципа формирования власти. Все 27 лет независимости победители парламентских и президентских выборов формировали команду по принципу «свой-чужой». Я считаю, что мы должны поступать иначе, и поэтому после победы партии «За життя» на выборах мы будем руководствоваться исключительно профессиональными качествами при назначении на важнейшие государственные посты. Только хорошие менеджеры во власти, специалисты своего дела и отличные переговорщики смогут вывести нашу страну из кризиса. А я, как лидер победившей партии, обещаю, что не буду занимать ни один государственный пост, а буду следить за выполнением предвыборных обещаний и формированием добросовестной и компетентной команды,

— резюмировал Вадим Рабинович.