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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Одесские спасатели стали лучшими в стране по пожарно-прикладным видам спорта

Категория: Новости


Одесские спасатели стали лучшими в стране по пожарно-прикладным видам спорта

  Мужская сборная одесских спасателей победила в чемпионате Украины по пожарно- прикладным видам спорта, который состоялся в Черкассах.

Отметим, что данное первенство проходило, т.с. на нескольких уровнях.

Так в «большую сборную» региона входили не только мужчины, но и женщины- сотрудницы ГСЧС и даже несколько подростков –детей сотрудников.

В общем зачете объединенная команда так же не осталась без наград, завоевав бронзовые медали, пропустив вперед только команды Киева и хозяев первенства- Черкасской области.



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