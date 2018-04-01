Одесские спасатели стали лучшими в стране по пожарно-прикладным видам спорта

Мужская сборная одесских спасателей победила в чемпионате Украины по пожарно- прикладным видам спорта, который состоялся в Черкассах.

Отметим, что данное первенство проходило, т.с. на нескольких уровнях.

Так в «большую сборную» региона входили не только мужчины, но и женщины- сотрудницы ГСЧС и даже несколько подростков –детей сотрудников.

В общем зачете объединенная команда так же не осталась без наград, завоевав бронзовые медали, пропустив вперед только команды Киева и хозяев первенства- Черкасской области.