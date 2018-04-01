Одесские националисты «деоккупировали» гостиницу в центре города

«Активисты» националистических организаций «Свобода» и Сокол» покидают захваченную в конце марта гостиницу Большая Московская» на Дерибасовской.

По информации ИА «Думская» со ссылкой на заместителя руководителя одесской «Свободы» Константина Васильца, националисты уходят, поскольку…«достигли поставленной первоначально цели - привлекли общественное внимание к этому историческому памятнику!»

Однако, по информации из других источников, причиной ухода националистов из «Большой Московской» стал именно тот острый негативный общественный резонанс, который вызвали их самоуправные действия и, соответственно, бездействие правоохранительных органов.

Напомним, что «национал-активисты» захватили здание гостиницы «Большая Московская» 21 марта.