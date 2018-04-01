Новая жертва одесского бездорожья

На трассе «Измаил-Килия» в покрытой грязью яме застрял рейсовый автобус. По информации ИА «Бессарабия-Информ», выталкивать автобус пришлось самим пассажирам.

Отметим, что это уже далеко не первый подобный случай на данной «дороге», которая, по мнению местных жителей уже давно больше похожа на полосу препятствий.

Жители жалуются, что эта «трасса» трудно проезжаема даже в совершенно сухую погоду. А после осадков там решаются ездить только вездеходы и особо проходимые внедорожники.