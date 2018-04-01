Одесская область и Франция налаживают сотрудничество

В частности, французские инвесторы заинтересованы инвестировать в туризм и способствовать развитию аграрной сферы.Об этом шла речь во время протокольной встречи с делегацией группы по межпарламентским связям "Франция-Украина" Национального Собрания Французской Республики в Одесской областной государственной администрации.

Руководство области отмечает, что для международного сотрудничества в регионе создаются необходимые экономические условия.

По результатам прошлого года мы чувствуем оживление экономического роста в регионе: + 12,2% темп промышленного производства, + 5,1% грузоперевозки, + 49,3% строительные работы, больше 20млрд. капитальных инвестиций. Это означает, что Одесская область интересна бизнесу и инвесторам, - отметила заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова.

Председатель группы дружбы Франция-Украина Национального Собрания Французской Республики Валерия Фор-Мунтян подчеркнула, что готова усилить партнерские отношения между двумя странами и способствовать их дальнейшему развитию на разных уровнях.

Я родилась в Одесской области, поэтому для меня очень важно было увидеть, какие изменения здесь произошли за последние годы, особенно в плане децентрализации. Мы готовы рассмотреть перспективы работы наших предприятий в Украине и украинских предприятий во Франции. Кроме того, готовы помочь в сертификации семян зерновых культур Селекционно-генетического института, - рассказала Валерия Фор-Мунтян.