 
Информация к новости
  • Просмотров: 124
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Полиция задержала мужчину который "подрезал" двух молодых людей

Категория: Новости

Полиция задержала мужчину который "подрезал" двух молодых людей

  От проникающего ранения в сердце один из пострадавших скончался в больнице. Происшествие произошло ночью на улице Ицхака Рабина в Одессе. Между нетрезвыми 45-летним мужчиной и незнакомыми ему 18-летними ребятами возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый достал нож и ударил одного из юношей в грудь. Его товарищ получил менее значительные повреждения - он был ранен в спину.

Оба пострадавших были доставлены в городскую больницу. Во время оказания медицинской помощи парень с проникающей раной грудной клетки скончался.

Этой же день работники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 