Полиция задержала мужчину который "подрезал" двух молодых людей

От проникающего ранения в сердце один из пострадавших скончался в больнице. Происшествие произошло ночью на улице Ицхака Рабина в Одессе. Между нетрезвыми 45-летним мужчиной и незнакомыми ему 18-летними ребятами возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый достал нож и ударил одного из юношей в грудь. Его товарищ получил менее значительные повреждения - он был ранен в спину.

Оба пострадавших были доставлены в городскую больницу. Во время оказания медицинской помощи парень с проникающей раной грудной клетки скончался.

Этой же день работники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель.