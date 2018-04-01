Сегодня нашли тело пропавшего хирурга

Сегодня стало известно, что найдено тело врача, который пропал ещё 3 февраля.

Врач-хирург 10 городской больницы, вышел из дому 3 февраля, и не вернулся. В ходе расследования, удалось выяснить, что мужчину последний раз видели на даче, в районе поселка Полиево. А на связь он выходил около 9 утра этого дня. После этого, телефон был недоступен и никакой информации о нём больше небыло.

И вот сегодня стало известно, что тело 65-летнего доктора Ксенюк Виктора Кузьмича найдено в районе Хаджибеевского лимана. По предварительным данным, на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено.