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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Сегодня нашли тело пропавшего хирурга

Категория: Новости

Сегодня нашли тело пропавшего хирурга

  Сегодня стало известно, что найдено тело врача, который пропал ещё 3 февраля.
Врач-хирург 10 городской больницы, вышел из дому 3 февраля, и не вернулся. В ходе расследования, удалось выяснить, что мужчину последний раз видели на даче, в районе поселка Полиево. А на связь он выходил около 9 утра этого дня. После этого, телефон был недоступен и никакой информации о нём больше небыло.

И вот сегодня стало известно, что тело 65-летнего доктора Ксенюк Виктора Кузьмича найдено в районе Хаджибеевского лимана. По предварительным данным, на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено.


Источник: OD область. Онлайн



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