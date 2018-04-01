Бывший начальник криминальной милиции Измаила попался за рулем в нетрезвом состоянии

В субботу, 31 марта, сотрудниками патрульной полиции был задержан скандальный бывший начальник криминальной милиции Измаила Максим Мокан.

Внимание патрульных к автомобилю Максима Мокана привлекло то, что он двигался по городу в темное время суток без включенного ближнего света фар.

Патрульные подъехали с включенными проблесковыми маячками к машине правонарушителя, но тот ускорился и попытался скрыться.

На пересечении проспекта Суворова и улицы Некрасова патрульные заблокировали автомобиль беглеца, и из него практически вывалился еле стоящий на ногах Мокан. По словам нашего источника, он представился патрульным бывшим правоохранителем и в настойчивой форме попросил не составлять на него протокол.

Получив отказ, Мокан, воспользовавшись моментом, бросился бежать. Полицейские довольно быстро догнали Максима Ивановича и попытались надеть на него наручники. В этот момент он ударил одного из патрульных, но в итоге все равно был задержан.

От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения Максим Мокан отказался и на него было составлено несколько протоколов об административном правонарушении, в том числе по статье 130 КУоАП (управление ТС в состоянии опьянения), так как отказ от освидетельствования означает автоматическое признание водителя пьяным. Наказывается данное правонарушение исключительно штрафом в 10200 гривен и лишением права управления ТС на 1 год.

Кроме того, по факту сопротивления патрульным полицейским в отношении Максима Мокана было открыто уголовное производство, расследованием которого занимается следственный отдел Измаильского отдела полиции.

Правда, по словам нашего источника, начальник следственного отдела подполковник Наталья Старцева, которая в свое время была в подчинении Максима Мокана, пока не видит состава преступления в действиях ее бывшего руководителя.

Сама Наталья Старцева данный факт опровергает и в комментарии «БИ» заверила, что дело будет тщательно расследовано без оглядки на личность обвиняемого.

Напомним, Максим Мокан получил скандальную славу из-за информации о его связях с местными ромами, когда он занимал должность начальника криминальной милиции Измаила. В начале 2015 года после массового митинга жителей Измаила, который был спровоцирован поножовщиной в ночном клубе «Облака» и бездействием милиции в данном деле, Максим Мокан был уволен с занимаемой должности.

После этого он работал старшим опером сектора криминальной полиции Раздельнянского отдела полиции и в управлении полиции охраны, откуда недавно уволился.