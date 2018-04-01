Серьезный пожар произошел накануне в квартире на Черемушках

По информации ГСЧС, возгорание произошло накануне днем в пятиэтажном доме на улице Гайдара.

Уже через пять минут после вызова на место прибыл пожарный экипаж. Как выяснилось, возгорание произошло в квартире на третьем этаже.

В течение двадцати минут пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В ходе тушения пожара из квартиры эвакуировали восьмидесятилетнюю женщину.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электроприбора. В борьбе с огнем были задействованы пять единиц техники и двенадцать человек личного состава.