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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Серьезный пожар произошел накануне в квартире на Черемушках

Категория: Новости


Серьезный пожар произошел накануне в квартире на Черемушках

  По информации ГСЧС, возгорание произошло накануне днем в пятиэтажном доме на улице Гайдара.

Уже через пять минут после вызова на место прибыл пожарный экипаж. Как выяснилось, возгорание произошло в квартире на третьем этаже.

В течение двадцати минут пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В ходе тушения пожара из квартиры эвакуировали восьмидесятилетнюю женщину.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электроприбора. В борьбе с огнем были задействованы пять единиц техники и двенадцать человек личного состава.



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