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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одессе – очередной случай телефонного терроризма»

Категория: Новости


В Одессе – очередной случай телефонного терроризма»

  На сей раз под прицелом «минеров» оказался… парк.

Около половины двенадцатого по линии «102» поступило сообщение о том, что на территории парка Горького находится взрывное устройство. На место срочно выехали правоохранители, кинологи и спасатели. Эвакуировали работников парка и посетителей и приступили к проверке территории.

По информации пресс-службы ГУНП, как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства там обнаружено не было.

Теперь правоохранители разыскивают «телефонного террориста». Впрочем, обычно такие розыски остаются безрезультатными.



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