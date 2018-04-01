В Одесской области полицейские предотвратили самосуд

Чтобы предотвратить непоправимое, работник полиции совершил несколько выстрелов в воздух. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Происшествие случилось сегодня в с. Виноградовка Болградского района во время проведения следственных действий по уголовному производству по факту умышленного убийства местного жителя.

Группа возмущенных жителей села пыталась совершить самосуд над подозреваемыми. Полицейские попытались убедить граждан не нарушать закон.

Присутствующие проигнорировали их слова и продолжили бросаться на подследственных с угрозами. При этом агрессия толпы перекинулась и на полицейских, которые обеспечивали охрану порядка.

Для прекращения противоправных действий один из правоохранителей несколько раз выстрелил вверх из автомата Калашникова. Вследствие выстрелов никто не пострадал.

Напомним, в Виноградовке четверо молодых людей ворвались в частный дом, ограбили и убили хозяина.