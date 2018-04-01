На поверхность Дуная всплыла огромная мина времен Первой мировой войны

Из-за подъема воды на Дунае на сотом километре реки всплыла и остановилась в районе элеватора мина диаметром 77 см и весом 480 кг. Ее зафиксировали 3 апреля. Об этом написал мэр Измаила Андрей Абрамченко на странице в Facebook.

По предварительным данным, мина сохранилась еще со времен Первой мировой войны.

Сейчас территорию вокруг находки охраняют.

«Около 18:00 часов начнутся работы по транспортировке мины вверх по течению для ее безопасного уничтожения. В связи с этим силами Национальной полиции, Патрульной полиции и Национальной гвардии проводятся работы по формированию зоны безопасности» - прокомментировал Андрей Абрамченко.