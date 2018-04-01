Единый центр Скорой медицинской помощи региона расширяет покрытие

К единому оперативно-диспетчерскому центру оказания экстренной медицинской помощи, помимо Одессы, Черноморска и Южного подключены так же населенные пункты Беляевского и Овидиопольского районов.

Об этом со ссылкой на руководителя областного Центра экстренной медицинской помощи Елена Теряеву сообщает пресс-служба областной администрации.

По ее словам, «…в настоящее время мы получаем сообщения из шестидесяти одного населенного пункта этих районов!» А к началу курортного сезона она обещает распространить покрытие на такие курорты, как Грибовка и Каралино-Бугаз.

Напомним, что открытие Единого оперативно-диспетчерского пункта состоялось 21 марта. При этом губернатор Одесской области Максим Степанов пообещал, что в скором времени он «накроет» всю территорию области.