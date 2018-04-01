Глава Минздрава украинским парламентариям не по зубам!

Украинский Парламент не может добиться отставки руководителя Минздрава Ульяны Супрун.

Даже, если эту инициативы поддержат конституционное большинство!

Как отмечают эксперты, причина в том, что депутаты могут отправлять в отставку министров, Ульяна Супрун работает в ранге исполняющей обязанности министра. И отправить ее в отставку по действующим правилам может только глава правительства.

Поэтому любое решение Парламента по этому поводу может иметь разве что рекомендательный характер и Владимир Гройсман отнюдь не обязан к нему прислушиваться. Кстати, о том, что ему «глубоко параллельно» на мнение депутатов по этому поводу, он уже прямо дал понять, заявив, что считает работу Минздара успешной и не намерен увольнять его руководителя. А о том, что по своей воле Ульяна Супрун с должности не уйдет, она уже откровенно сообщила журналистам.

Таким образом, чтобы от нее избавиться, необходимо, чтобы сначала ей был присвоен ранг министра. Чего Кабмин успешно избегает вот уже боле двух лет! Или в случае, если она станет непосредственным фигурантом уголовного дела и будет доказано нарушение ею украинского законодательства.

Кстати, по крайней мере, одну его статью она безнаказанно нарушает вот уже трети год. Речь идет о запрете на двойное гражданство. Ведь, получив из рук Президента украинское гражданство, она как уже неоднократно заявляли парламентарии, не отказалась от своего предыдущего подданства. А то, что сама Ульяна Супрун не опровергает этих обвинений, свидетельствует о том, что они вполне соответствуют действительности.

Отметим, что многие депутаты и общественные деятели считают ее виновной и в куда более серьезных преступлениях. В частности, в фактическом срыве компании по вакцинации целого ряда опасных инфекционных заболеваний, который уже привел к эпидемии кори в стране. А так же в практическом отсутствии препаратов для лечения этих болезней.

Напомним, что по данным областной администрации, на всю страну насчитывается всего девятьсот(!) доз сыворотки от такой опасной болезни, как дифтерия. Смертность от которой может доходить до пятидесяти процентов! Но, похоже, для правительства все это - не аргументы…