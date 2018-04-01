В силу вступил закон о контроле качества продуктов

Как сообщила пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, вчера, 4 апреля, вступил в силу Закон о контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных.

Несмотря на то, что закон об этом был принят почти год назад, в силу только вчера.

Новая система должна значительно улучшить ситуацию, так как государство будет тщательно контролировать, чтобы выпускаемая продукция была безопасной для человека. Собственника не будут уведомлять о проверке, чтобы показатели были максимально правильными. Некоторые предприятия будут проверяться в квартал. Документы о результатах проверки будут публичными.