 
Информация к новости
  • Просмотров: 156
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В силу вступил закон о контроле качества продуктов

Категория: Новости

В силу вступил закон о контроле качества продуктов

  Как сообщила пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, вчера, 4 апреля, вступил в силу Закон о контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных.
Несмотря на то, что закон об этом был принят почти год назад, в силу только вчера.

Новая система должна значительно улучшить ситуацию, так как государство будет тщательно контролировать, чтобы выпускаемая продукция была безопасной для человека. Собственника не будут уведомлять о проверке, чтобы показатели были максимально правильными. Некоторые предприятия будут проверяться в квартал. Документы о результатах проверки будут публичными.


Источник: Взгляд из Одессы



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 