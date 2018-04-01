В Одесской области сделают "Островки безопасности"

В Одесской области из-за большого количества ДТП на трассах будут делать островки безопасности. Так хотят искусственно снизить скорость движения.

Сразу после ремонта увеличивается количество желающих «погонять» по трассе, из-за чего и происходит множество ДТП. Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода на пресс-конференции.

Система, которая будет заставлять водителей снижать скорость, называется Traffic calming measures. Она напоминает островки безопасности.

Четыре системы уже установили на трассе Одесса-Рени и в районе населенных пунктов Маяки, Татабунары и Орловка. В планах установка еще десяти.