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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одесской области сделают "Островки безопасности"

Категория: Новости

В Одесской области сделают "Островки безопасности"

  В Одесской области из-за большого количества ДТП на трассах будут делать островки безопасности. Так хотят искусственно снизить скорость движения.
Сразу после ремонта увеличивается количество желающих «погонять» по трассе, из-за чего и происходит множество ДТП. Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода на пресс-конференции.
Система, которая будет заставлять водителей снижать скорость, называется Traffic calming measures. Она напоминает островки безопасности.
Четыре системы уже установили на трассе Одесса-Рени и в районе населенных пунктов Маяки, Татабунары и Орловка. В планах установка еще десяти.


Источник: OBLVESTI



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