В Измаильском районе за день пропали пять детей

За один день к сотрудникам полиции поступили сразу пять заявлений от жителей Измаила и Измаильского района об исчезновении их детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Правоохранители установили, что 4 пропавших дружили и частенько проводили время одной компанией. В тот вечер они пошли гулять, однако домой не вернулись. Взрослые попытались самостоятельно разыскать их, однако поиски не дали результата, потому они обратились к полицейским.

Спустя несколько часов вся компания друзей вернулась домой. Свое «исчезновение» они объяснили желанием проверить, что будет, если они не придут домой ночевать.

Правоохранителям оставалось найти еще одну пропавшую девочку. Мать несовершеннолетней заявляла, что ее дочь несколько дней не ночевала дома.

В конечном итоге 15-летнюю «путешественницу» полицейские нашли у знакомых. Она объяснила свой поступок тем, что хотела дольше гулять и больше времени проводить с ровесниками, а отец запрещал ей это.

Родителей всех пропавших детей привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.184 КУоАП.