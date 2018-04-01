Три мины времен Первой мировой обнаружены после паводка на Дунае

Все три мины — это Sautter Harle, принятые на вооружение во время Первой мировой войны, такие использовались для поражения подводных лодок и кораблей. Вес такой мины — 488 килограммов с зарядом пороха около 60 кг.

Первые две появились в районе Измаила и их подорвали ещё вчера, а третью уничтожили сегодня днём.

«Мину на 59 км Дуная подорвали. Все прошло благополучно. Благодарность всем службам!»,— сообщил на своей странице Facebook глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

Напомним,вчера на Дунае в районе Измаила обезвредили две мины. Одну на украинской стороне, вторую на румынской.