Объявлено о подозрении должностным лицам государственного предприятия «Морской торговый порт« Южный »

По материалам Службы безопасности Украины в Одесской области объявлено о подозрении в совершении преступления должностным лицам государственного предприятия «Морской торговый порт« Южный », который является объектом критической инфраструктуры, уличенным в хищении бюджетных денег.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение 2016-2017 годов злоумышленниками в пользу «подставных» лиц незаконно перечислено почти два с половиной миллиона гривен. По предварительным оценкам общая сумма нанесенного государственному бюджету ущерб составляет более пяти миллионов гривен.

По результатам предварительного расследования, трем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела направлены в суд.