Полицейские пресекли преступную деятельность вора-наркомана

В дежурную часть Подольского отдела полиции участились обращения граждан о кражах аккумуляторных батарей из автомобилей. Полицейские обратили внимание, что обворовывали старенькие легковушки и, как правило, в «базарный день».

Во время усиленного патрулирования улиц, прилегающих к местному продовольственному рынка, внимание групп реагирования патрульной полиции привлек мужчина, который пристально присматривался к «Жигулям», припаркованным на улице Школьной.

«Как оказалось, 37-летний житель с. Липецкое приехал в Подольск специально, чтобы похитить аккумуляторную батарею с автомобиля и перепродать ее в магазин по реализации автозапчастей, а после первой удачной попытки, начал воровать целенаправленно.

Средства, полученные от реализации аккумуляторов, человек тратил на приобретение наркотических средств », - прокомментировал событие начальник Подольского ОП Николай Песчанский.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.