Юго-западу Одесской области снова грозит подтопление

Согласно метеорологическому прогнозу уровень воды в Дунае может существенно повысится. По мнению синоптиков это является следствием паводка. В результате целому ряду населенных пунктов грозит подтопление. Более того, оно , по сути , уже началось.

Так, по имеющимся данным, в «Украинской Венеции»- Вилково уровень воды поднялся уже на двенадцать сантиметров и в городских низинах уже стоит вода.

Однако, по мнению районного руководства, ситуация остается контролируемой. Спецтехника для откачивания воды и личный состав готовы, создан запас горюче- смазочных материалов. Так что при дальнейшем повышении уровня воды можно будет оперативно организовать откачивание воды с улиц, жилых домов и подворий.