С завтрашнего дня в Одессе официально заканчивается отопительный сезон

Соответствующее решение подписал сегодня городской голова.

По информации пресс-службы мэрии, сразу же после отключения подачи тепла КП «Теплоснабжение города Одессы» приступает к плановому ремонту систем центрального отопления и теплотрасс. Контроль за проведением работ возложен на первого вице-мэра Анатолия Орловского.

Отметим, что нынешний отопительный сезон оказался почти на две недели длиннее прошлогоднего.

Если отопительный сезон 2016-2017гг. начался в начале ноября и завершился 1 апреля, то нынешний начался в двадцатых числах октября и продолжился до 6 апреля.