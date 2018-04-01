С завтрашнего дня в Одессе официально заканчивается отопительный сезон

Автор: Александр Михайлов
Соответствующее решение подписал сегодня городской голова.
По информации пресс-службы мэрии, сразу же после отключения подачи тепла КП «Теплоснабжение города Одессы» приступает к плановому ремонту систем центрального отопления и теплотрасс. Контроль за проведением работ возложен на первого вице-мэра Анатолия Орловского.
Отметим, что нынешний отопительный сезон оказался почти на две недели длиннее прошлогоднего.
Если отопительный сезон 2016-2017гг. начался в начале ноября и завершился 1 апреля, то нынешний начался в двадцатых числах октября и продолжился до 6 апреля.