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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

С завтрашнего дня в Одессе официально заканчивается отопительный сезон

Категория: Новости


С завтрашнего дня в Одессе официально заканчивается отопительный сезон

  Соответствующее решение подписал сегодня городской голова.

По информации пресс-службы мэрии, сразу же после отключения подачи тепла КП «Теплоснабжение города Одессы» приступает к плановому ремонту систем центрального отопления и теплотрасс. Контроль за проведением работ возложен на первого вице-мэра Анатолия Орловского.

Отметим, что нынешний отопительный сезон оказался почти на две недели длиннее прошлогоднего.

Если отопительный сезон 2016-2017гг. начался в начале ноября и завершился 1 апреля, то нынешний начался в двадцатых числах октября и продолжился до 6 апреля.



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