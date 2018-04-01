10 апреля порядок в Одессе будут обеспечивать более тысячи полицейских

Во время проведения мероприятий по случаю годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков личный состав полиции Одесской области будет нести службу в усиленном режиме.Об этом сообщил начальник управления превентивной деятельности Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.

«Традиционно в этих мероприятиях принимает участие большое количество людей с разными взглядами по отношению к этим историческим событиям. Для поддержания общественной безопасности правоохранители усилят превентивные меры», — говорится в сообщении.

Более тысячи правоохранителей, в числе которых работники полиции, патрульные и военнослужащие Национальной гвардии будут обеспечивать правопорядок в местах массового пребывания людей (Аллея Славы, ЦПКиО им. Т.Г. Шевченко и стелы «Крылья Победы»).

«Накануне торжеств полиция Одесской области напоминает о запрете использования символики тоталитарных режимов. За нарушение этого закона предусмотрена уголовная ответственность», — отметил Ищенко.