Полицейские установили личность мужчины, который находился в розыске с 2014 года

Благодаря бдительности сотрудников сервисного центра МВД, установлена ​​личность находящегося в розыске.

При перерегистрации автомобиля в сервисном центре МВД города Черноморская установлено человека, которого разыскивает полиция с 2014 года. Гражданин доставлен в Черноморский отдел полиции в Одесской области.

В территориальный сервисный центр МВД в городе Черноморск обратился 44-летний житель города Вышгород Киевской области для снятия с учета автомобиля BMW.

Сотрудники центра провели все необходимые проверки, но регистрационную операцию пришлось приостановить. При проверке по имеющимся базам МВД специалисты установили, что мужчина с июня 2014 разыскивается Дарницким управлением полиции г.. Киев.

Неудачный покупатель автомобиля проходит по уголовному делу по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины ( «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»). Санкция 4 части указанной статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.