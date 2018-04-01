 
Информация к новости
  • Просмотров: 87
  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Полицейские установили личность мужчины, который находился в розыске с 2014 года

Категория: Новости

 Благодаря бдительности сотрудников сервисного центра МВД, установлена ​​личность находящегося в розыске.

При перерегистрации автомобиля в сервисном центре МВД города Черноморская установлено человека, которого разыскивает полиция с 2014 года. Гражданин доставлен в Черноморский отдел полиции в Одесской области.

В территориальный сервисный центр МВД в городе Черноморск обратился 44-летний житель города Вышгород Киевской области для снятия с учета автомобиля BMW.
Сотрудники центра провели все необходимые проверки, но регистрационную операцию пришлось приостановить. При проверке по имеющимся базам МВД специалисты установили, что мужчина с июня 2014 разыскивается Дарницким управлением полиции г.. Киев.

Неудачный покупатель автомобиля проходит по уголовному делу по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины ( «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»). Санкция 4 части указанной статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 