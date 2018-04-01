Православные отмечают Великий Четверг

Сегодня православные верующие отмечают один из самых важных дней Страстной недели перед праздником Пасхи – Великий Четверг, который в народе называют Чистый Четверг.

Во время богослужений в этот день вспоминают евангельские события – Тайную Вечерю, установление Евхаристии – таинства Святого Причащения, омовение ног апостолам, предательство Иуды и отречение Петра. Как гласит Евангелие, в тот вечер Иисус собрался вместе с учениками и предложил им хлеб и вино, претворив их в тело и кровь Свою. Эта фраза в последствии стала частью Литургии. Затем Иисус он начал умывать ноги апостолам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

В православной традиции Чистый четверг является символом духовного и телесного очищения. В этот день многие православные причащаются, принято навести порядок в своём жилище, очистить помыслы и посетить храм Божий, где совершается Литургия Василия Великого, а вечером в храмах читается 12 Страстных Евангелий о страданиях Христа Спасителя — написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, инициатор строительства первой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы Сергей Кивалов.